Michael Jackson : «j’ai commencé à avoir de la poitrine et ils m’ont bandé pour que ça paraisse»

L’artiste présente en avant-première un documentaire où elle parle de sa famille et est très critique envers Michael Jackson, révélant qu’il l’a insultée et harcelée à cause de son poids.

Le 28 janvier, «Janet», le documentaire tant attendu avec Janet Jackson, ouvre aux États-Unis, où l’artiste parle de sa famille, est honnête sur certains des moments les plus difficiles de sa vie et où elle révèle également comment elle a confondu sa relation avec le roi de la pop au début des années quatre-vingt. Et c’est que la chanteuse et aussi actrice avoue que Michael Jackson la dénigrait continuellement à cause de son poids.

Le plus jeune des Jackson explique comment Michael s’est constamment moqué d’elle avec une série d’insultes qui ont rapidement miné son estime de soi et lui ont causé de nombreux complexes.

A 55 ans, l’artiste raconte que l’interprète de tubes comme ‘Billie Jean’ ou ‘Black or white’, entre autres, la dénigrait avec de petits ‘surnoms’ affectueux. «Il y avait des moments où Mike se moquait de moi et m’appelait un cochon, un jacquier ou une vache», dit-il.

«Il a ri, et je me suis moqué de lui aussi, mais il y avait quelque chose dans tout ça qui m’a fait mal. Quand tu as un proche qui te dit que tu es très grosse, ça te touche», confesse-t-elle dans l’une des avant-premières du documentaire proposé par ‘The New York Post’.

Janet Jackson explique également que ses problèmes de poids ont été exacerbés lorsqu’on lui a proposé le rôle de Penny dans la cinquième saison de «Good Times» dans les années 1970.

Lorsqu’elle est entrée dans la sitcom populaire, l’actrice a changé sa façon de se voir; un fait qui lui a causé des difficultés avec son apparence physique. «Je me développais très tôt, j’ai commencé à avoir de la poitrine et ils m’ont bandé pour que ça paraisse plus plat», se souvient-il.

«Je mange selon mes émotions. Quand je suis stressée ou très énervée, la nourriture me réconforte», explique-t-elle lorsqu’on l’interroge sur les différents changements physiques qu’elle a vécus tout au long de sa vie.

Le lest du patronyme Jackson

«Porter le nom de Jackson s’est accompagné de beaucoup de responsabilité et d’examen minutieux», déclare Janet. Et ce n’était pas facile pour elle d’affronter les multiples scandales qui ont émaillé la vie de Michael.

«C’était frustrant pour moi. Nous avions nos vies séparées, et même s’il était mon frère, ses affaires n’avaient rien à voir avec moi», se souvient-elle.