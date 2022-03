Mesdames, si votre homme fait ces 7 choses, ne le quittez jamais

Le 10 avril prochain, les Français ont rendez-vous avec les urnes pour le premier tour des élections présidentielles 2022. Cinq ans après la nomination d’Emmanuel Macron à la tête du pays, le président sortant va-t-il enchainer avec un deuxième mandat ? Les autres candidats comptent bien jouer crânement leur chance…

Cinq ans après son premier mandat, Emmanuel Macron rêve de faire mieux que François Hollande ou Nicolas Sarkozy : c’est à dire enchaîner avec un deuxième quinquennat. Le dernier président français à avoir enchainé deux mandats n’est autre que Jacques Chirac.

Mais pour parvenir à prolonger son aventure à l’Elysée, Emmanuel Macron va devoir se vendre auprès des Français. Celui dont le bilan a forcément été impacté par le Covid-19 perd, mois après mois, en notoriété et en soutien de la part des Français mais il peut aussi profiter des autres candidats pour regagner des voix d’ici le premier rendez-vous électoral, le 10 avril prochain.

Pour le moment, le leader du mouvement

En marche est le favori pour se succéder à lui-même. Selon le site de paris sportifs en ligne Bwin, qui propose aussi des cotes pour les élections présidentielles, Macron arrive en tête avec une très petite cote, signe de son statut de favori.

En effet, il dispose d’une cote de 1,25 pour devenir le Président de la République en 2022. Si la crise sanitaire et la gestion des hôpitaux ont impacté son mandat, il possède tout de même une popularité assez haute, malgré des critiques et des gros détracteurs.

Il faut dire que le jeune dirigeant de 44 ans, qui n’a toujours pas officialisé sa candidature, maitrise à la perfection la communication à l’image de sa vidéo avec les Youtubers Mcfly et Carlito.

Pour le moment, plusieurs candidats se battent pour une place pour le deuxième tour des présidentielles. Comme il y a cinq ans, on retrouve les habitués Marine Le Pen (Rassemblement National) ou Jean-Luc Mélenchon (La France Insoumise) parmi les plus gros candidats.

En revanche, trois autres noms reviennent avec insistance sur cette campagne 2022 : Eric Zemmour, Anne Hidalgo (PS) et enfin Valérie Pécresse (les Républicains). Pour ces trois présidents potentiels, la campagne a commencé depuis de nombreuses semaines maintenant avec une réussite différente selon la personne.

En effet, Eric Zemmour, de par sa carrière de journaliste et éditorial, est parti avec une grosse base de fans pour redresser la France, mais perd petit à petit du soutien. Son programme ainsi que ses interventions sont proches de ceux de Marine Le Pen et la peur gagne le camp des Français, qui se tournent vers d’autres solutions.

Concernant Valérie Pécresse, elle semble être l’une des solutions les plus sérieuses pour remplacer Emmanuel Macron. La représentante des Républicains passe après François Fillon et est potentiellement annoncée en tête face au Président sortant en cas de second tour. Elle possède aussi plus de 1000 signatures chez les maires, signe que sa candidature est attendue avec impatience par l’opposition politique.

Enfin, Anne Hidalgo n’a que 2% des suffrages malgré le fait qu’elle représente le PS. Signe que le partie de gauche perd énormément d’attrait depuis plusieurs années maintenant. Pour elle, il semble presque impossible d’atteindre le second tour, à part une campagne monstrueuse sur ce dernier mois et demi de campagne.