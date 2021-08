Meghan Markle : le demi-frère de la duchesse de Sussex aurait alerté le prince Harry

Après près de 21 ans à faire partie de Barcelone, Lionel Messi a dû dire au revoir et pour le club catalan commence une nouvelle étape dans laquelle il n’aura pas le meilleur joueur de son histoire.

En plus du gros problème qui sera de voir comment remplacer un personnage aussi important que Lionel Messi, Barcelone doit décider quel joueur portera le numéro 10 et qui sera le capitaine de l’équipe Blaugrana.

Jusqu’à l’année dernière, lorsque Lionel Messi était capitaine de Barcelone, ceux qui l’ont suivi au rang de leader étaient Sergio Busquets, Gerard Piqué et Sergi Roberto, ce qui suggère que le chef d’équipe sortira de ces noms.

Sergio Busquets sonne comme le favori car il a fait partie du club tout au long de sa carrière et surpasse Sergi Roberto depuis des années, qui s’est également entraîné et a fait ses débuts avec le Barça et Piqué serait à la deuxième place en raison de son bref passage à Manchester United.

Mais ce qui inquiète le plus les fans de Barcelone, c’est qui portera le 10 de Lionel Messi le 15 août, le jour des débuts en Liga contre la Real Sociedad.

Selon le site officiel de Barcelone, il n’y a aucune indication sur cette décision et sur le même site, vous pouvez voir les numéros suivants :

1- Ter Stegen

2- Serginho Dest

3- Gérard Martelé

4- Ronald Araujo

5- Sergio Busquets

6- Rigui Puig

7- Antoine Griezmann

8- Miralem Pjanic

9- Memphis Depay

10-Vacance

11- Ousmané Dembélé

Les candidats possibles pour porter le 10, sans penser à de nouvelles recrues, seraient Pedri, Ansu Fati et Sergio Agüero , malgré le fait que ce dernier traite son départ de Barcelone après la triste nouvelle qui implique son ami, Lionel Messi.