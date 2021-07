Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo : qui a le plus de buts ?

Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi ? La question de savoir qui est le meilleur entre le phénomène portugais et l’empyrée argentine a dominé l’esprit des fans de football.

Cristiano Ronaldo contre Lionel Messi : La question de savoir qui est le meilleur entre le phénomène portugais et l’Empyréen argentin a dominé partout l’esprit des fans de football. La question de savoir quel joueur est le plus grand de tous les temps persiste.

Les loyautés des clubs et des pays peuvent brouiller le jugement sur la question, tandis que les personnalités jouent également un rôle dans la qualité perçue d’un joueur, et la plupart des gens savent qui ils choisiraient.

Un point de discussion sérieux sur les terrains à cinq et les tabourets de bar à travers le monde, la question de savoir quel joueur est le plus grand de tous les temps persiste…

Fait intéressant, alors que les totaux saisonniers de Ronaldo ont quelque peu diminué ces dernières années – il n’a pas réussi à franchir la barre des 30 buts en 2018-19 lors de sa première saison à la Juventus – ceux de Messi sont restés cohérents.

Qui a plus de buts Ronaldo ou Messi ?

Ronaldo a marqué plus de buts en club que Messi, mais de justesse et il convient de noter que la star de la Juventus bénéficie jusqu’à présent d’avoir joué deux saisons de plus que son ennemi juré argentin.

Chacun d’entre eux a remarquablement marqué plus de 670 buts en club au cours de sa carrière jusqu’à présent, les cinq saisons entre 2009-10 et 2014-15 se révélant particulièrement dorées alors qu’ils se sont poussés vers de plus hauts sommets.

Alors que Ronaldo a actuellement plus de buts dans l’ensemble, Messi a l’avantage dans le département des buteurs, avec une moyenne de saison plus élevée (39,5 à 35), ayant atteint un sommet de 73 buts en 2011-12.

Le meilleur retour de la saison de Ronaldo était de 61, ce qu’il a réalisé en 2014-15 et il a dépassé la barre des 50 buts chaque saison pendant six ans entre 2010-11 et 2015-16.

Fait intéressant, alors que les totaux saisonniers de Ronaldo ont quelque peu diminué ces dernières années – il n’a pas réussi à franchir la barre des 30 buts en 2018-19 lors de sa première saison à la Juventus – ceux de Messi sont restés cohérents.