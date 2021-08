Les Marseillais : Maeva Ghennam se fait arrêter par la police !

Rien ne va plus pour Maeva Ghennam. Alors que la star des Marseillais rentrait de son rendez-vous médical après avoir ressenti une douleur au niveau de la poitrine, la police n’a pas hésité à l’arrêter.

Alors que les candidats de l’émission Objectif Reste du Monde sont en phase finale afin d’élire leur chef ultime, la 6ème édition des Marseillais vs le RDM approche à grands pas sur W9.

En effet, dès lundi prochain, les habitants de la cité phocéenne auront la chance d’affronter leurs pires ennemis. Un évènement très attendu par les aficionados.

Encore une fois, les stars de la télé-réalité française vont donc se rassembler pour enchaîner les épreuves. Le but ? Remporter la coupe ! Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les deux équipes sont bel et bien déterminées à tout donner.

Maeva Ghennam, Julien Tanti, Thibault Garcia, Greg Yega ou encore Paga. Tous les Marseillais seront présents afin d’écraser leurs adversaires.

Du côté du Reste du Monde, les tensions étaient palpables bien avant le début du cross. Illan ne sera pas de la partie. C’est donc Giuseppa, Simon, Julien, Luna ou encore Nikola qui auront l’opportunité de participer à l’aventure.

Une aventure qui promet d’être riche en rebondissements. Shayara TV a déjà donné quelques détails du show. L’amour sera d’ailleurs au rendez-vous.

L’émission signera définitivement la fin de l’histoire entre Maeva Ghennam et Bebew. Ce dernier est plus amoureux que jamais de la belle Mélanie ORL.

Le fils de Benjamin Castaldi est tombé sous les charmes d’Adixia. Et Paga a trouvé la femme de sa vie en la personne de Giuseppa.

Alors que le cross est terminé depuis quelques semaines, Maeva Ghennam a choisi de rester un peu dans le sud de la France. La star des Marseillais renoue peu à peu avec ses racines.

Malheureusement, la jolie brune n’est pas très bien accueillie depuis son retour. En effet, il ne lui arrive que des galères. Sur son compte Snapchat, la candidate a alors expliqué la situation.

Elle vient d’ailleurs de vivre une journée insupportable. «Je crois que ma prothèse mammaire a explosé. J’ai fait une mammographie. Ça fait trop mal.»

Voilà ce que la jeune femme écrivait sur le réseau social. Mais ce n’est pas tout ! «Et pour finir, j’ai perdu 3 points sur mon permis alors que j’en avais 10. (…) J’ai l’œil.»

Eh oui ! De retour de son rendez-vous médical, la police a arrêté la star des Marseillais. Une fois rentrée chez elle, cette dernière a donc fini par en dire plus.

«J’ai très très mal aux seins (…) j’ai une boule en bas du sein (…) peut-être que la prothèse a explosé. J’espère que non (…) je me suis fait contrôler pendant une heure par la police (…) j’ai perdu 3 points (…) tous les jours avec ma voiture je me fais contrôler (…) ils aiment trop.»

Une journée terrible qui survient alors quelques jours seulement après sa frayeur nocturne. En effet, l’ex de Greg Yega avait lancé un live en pleine nuit alors qu’elle pensait qu’une personne venait de s’introduire chez elle. Pauvre Maeva !