Le Sénégal prépare la troisième édition de Dakar Music Expo

Considérée pour sa position géographique, comme la porte d’entrée sur l’Afrique, la capitale sénégalaise s’apprête à recevoir du monde, lors de la 3ème édition de Dakar Music Expo (DMX), sous le thème «DMX goes global» ou le DMX s’internationalise. Cette année, une cinquantaine de professionnels sont attendus d’Afrique, d’Europe et des États-Unis.

Le monde de la culture est attendu au Sénégal, lors de la 3ème édition de Dakar Music Expo (DMX), prévue du 3 au 6 février prochain. Pour cette édition placée sous le thème «Le DMX s’internationalise», les showcases et concerts constituent l’épine dorsale.

Le DMX a d’ailleurs prévu, cette saison, une belle brochette d’artistes pour ses invités. Il y aura notamment les Sénégalais Cheikh Lô, The Best, Sista LB, Alassane, Oumar Fouta, Waato Siita, Def Maa Maa Def, Maïna et Ashs.

En plus des artistes locaux, d’autres musiciens viendront de l’Afrique et du monde, à l’image du groupe Sahel Roots du Mali, Munto Valdo (Cameroun-UK), Razor (Nigeria) et l’Italien DJ Khalab. Mais, il y aura aussi d’autres genres musicaux lors de ce Dakar Music Expo 2022, comme la pop, le hip-hop, le reggae avec un «Reggae Vibes», qui est prévu le 5 février et de l’électro avec une soirée «Electrafrique».

À rappeler que les showcases se tiendront sur le site de l’Institut Français de Dakar, un concert grand public est aussi prévu à la Maison de la culture Douta Seck, située au cœur d’un des plus grands et vieux quartiers populaires de Dakar, l’ancienne Résidence de Médina.

Les deux dernières éditions ont été une grande réussite pour les organisateurs, qui comptent d’ailleurs rehausser cette dynamique autour de cet événement international de la culture.