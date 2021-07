Le nouveau classement dans la course au Ballon d’Or 2021 !

Suite à l’Euro 2020 et la Copa América et en attendant la reprise des championnats, zoom sur le classement des joueurs dans la course au Ballon d’Or.

Selon footempo, après avoir été annulé en 2020, le Ballon d’Or est de retour, avec le gratin mondial du football lorgnant à nouveau le plus grand honneur individuel que ce sport a à offrir.

Bien que le prix ne soit remis qu’en décembre, les performances des semaines à venir contribueront grandement à décider qui sera et ne sera pas en lice pour succéder au vainqueur 2019, Lionel Messi.

Avec la saison européenne maintenant bien derrière nous et l’Euro 2020 et la Copa America également passés, les meilleurs joueurs du monde commencent à apparaître.

Donc, en utilisant leurs performances jusqu’à présent, ainsi que les prédictions de ce qui est encore susceptible d’arriver en 2021, qui détient le plus de chances dans la course de cette année ?

20 – Pedri (Barcelone)

Dernière classement : 19

En 2021 : Trois buts, six passes décisives. A remporté la Copa del Rey.

Pedri ne remportera pas le Ballon d’Or cette année, mais 2021 devrait rester dans les mémoires comme l’année où le milieu de terrain barcelonais s’est annoncé comme futur vainqueur.

Sa performance XXL au milieu de terrain lors de la demi-finale de l’Euro 2020 contre l’Italie a été l’une des plus impressionnantes pour un joueur sur une si grande scène, et le ciel semble désormais être la limite pour l’ancienne starlette de Las Palmas.

19 – Phil Foden (Manchester City)

Dernière classement : 16

En 2021 : 11 buts, sept passes décisives. A remporté la Premier League et la Coupe Carabao.

Ayant commencé l’Euro 2020 en tant que golden boy de l’Angleterre, Foden n’a fait qu’une seule apparition lors des cinq derniers matchs des Three Lions et a été contraint de faire une croix sur la finale à cause d’une blessure au pied.

Son rôle dans la campagne de Manchester City avec le titre de champion et une coupe ainsi que sa performance en finale de la Ligue des champions, cependant, ne doit pas être oublié lorsque les juges du Ballon d’Or voteront.

18 – Ilkay Gundogan (Manchester City)

La semaine dernière : 18

En 2021 : 16 buts, six passes décisives. A remporté la Premier League et la Coupe Carabao.

À l’instar de Foden, l’année de Gundogan devrait rester dans les mémoires pour ses performances en club plutôt que pour celles qu’il a réalisées à l’Euro 2020, la star allemande finissant meilleur buteur de City alors qu’il récupérait le titre de Premier League.

17 – Mason Mount (Chelsea)

Dernier classement : 14

En 2021 : Neuf buts, quatre passes décisives. A remporté la Ligue des champions.

Mount a joué un rôle clé en aidant l’Angleterre à atteindre la finale de l’Euro 2020, en commençant cinq des sept matches, et cela, ajouté au rôle qu’il a joué dans le triomphe de Chelsea en Ligue des champions, signifie qu’il devrait obtenir un ou deux votes au Ballon d’Or quand l’heure sonnera de voter à la fin de l’année.

16 – Neymar (Paris Saint-Germain)

Dernier classement : 10e

En 2021 : 12 buts, 11 passes décisives. A remporté la Coupe de France et le Trophée des Champions.

Neymar a parfois été étincellant lors de la Copa America, mais il n’a pas pu guider le Brésil à une victoire à domicile, ce qui signifie qu’il termine l’année sans trophée majeur à son actif.

His chances of claiming the biggest individual prize of them all, meanwhile, are running out fast.

15 – Gianluigi Donnarumma (PSG)

Dernier classement : NOUVELLE ENTRÉE

En 2021 : 17 clean-sheet. A remporté l’Euro 2020.

Certains sourcils se sont levés lorsqu’il a été annoncé que Donnarumma avait été nommé joueur du tournoi à l’Euro 2020, mais la contribution du gardien italien a été la clé du triomphe des Azzurri.

Héros des tirs au but en demi-finale et en finale, le gardien du PSG a désormais confirmé sa place parmi les meilleurs au monde malgré ses 22 ans.

14 – Harry Kane (Tottenham)

Dernier classement : 12e

En 2021 : 23 buts, cinq passes décisives.

Kane termine ce qui était sans doute sa meilleure saison sans trophée, alors que le capitaine anglais attend le premier trophée de sa carrière.

Ses objectifs, cependant, ont été ce qui a poussé l’Angleterre à la finale de l’Euro 2020, et après avoir également remporté le Soulier d’or de la Premier League, il ne fait aucun doute qu’il reste l’un des meilleurs buteurs au monde.

13 – Ruben Dias (Manchester City)

Dernier classement : 13e

En 2021 : Un but, 19 clean-sheet. A remporté la Premier League et la Coupe Carabao.

Malgré les exploits de Leonardo Bonucci et Giorgio Chiellini à l’Euro 2020, il ne fait aucun doute que Dias est le défenseur de cette année 2021.

Espérons que les juges se souviennent de certaines de ses performances à la fois en Premier League et en Ligue des champions lorsque les votes seront exprimés.

12 – Raheem Sterling (Manchester City)

Dernier classement : 8e

En 2021 : 11 buts, sept passes décisives. A remporté la Premier League et la Coupe Carabao.

Il aurait probablement été le joueur du tournoi à l’Euro 2020 si l’Angleterre avait triomphé en finale mais Sterling a plutôt dû se contenter d’une médaille de finaliste après avoir été bien muselé lors de la finale.

Sa performance contre le Danemark en demi-finale, cependant, était superbe, et bien qu’il ait été un peu moins régulier à certains moments avec Manchester City au cours de la saison, il devrait encore être reconnu à la fin de l’année pour ses performances.

11 – Karim Benzema (Real Madrid)

Dernier classement : 11e

En 2021 : 22 buts, cinq passes décisives.

Bien qu’il ait terminé la saison sans trophée, Benzema a tout de même mené le Real Madrid en demi-finale de la Ligue des champions et a marqué quatre buts en autant de matchs à l’Euro 2020.

D’un point de vue individuel, peu d’attaquants ont connu une meilleure année 2021.

10 – Federico Chiesa (Juventus)

Dernier classement : 17e

En 2021 : 14 buts, cinq passes décisives. A remporté l’Euro 2020, la Coppa Italia et la Supercoppa Italiana.

En regardant Chiesa jouer à la fois en demi-finale et en finale de l’Euro 2020, il est à peine croyable que Roberto Mancini l’ait exclu de l’équipe d’Italie pour les deux premiers matchs de groupe des Azzurri.

Il est la définition d’un joueur au gros volume. La star de la Juventus retourne à Turin en tant que héros national, et est peut-être maintenant le joueur que les Bianconeri voudront mettre en tête d’affiche aux côtés de Cristiano Ronaldo.

9 – Erling Haaland (Borussia Dortmund)

Dernier classement : 9e

En 2021 : 25 buts, neuf passes décisives. A remporté la Coupe d’Allemagne.

Il y a une chance que les performances de Haaland au début de 2021 soient perdues à cause de l’Euro 2020 et de la Copa America, mais si la star norvégienne commence la nouvelle campagne de la même manière, attendez-vous à ce qu’il obtienne un top 10 dans la course du Ballon d’Or.

8 – Cristiano Ronaldo (Juventus)

Dernier classement : 7e

En 2021 : 27 buts, quatre passes décisives. A remporté la Coupe d’Italie et la Supercoupe d’Italie

Ronaldo s’est peut-être assuré le Soulier d’or de l’Euro 2020 en battant Patrik Schick grâce à une passe décisive, mais cela n’atténuera pas la douleur de la sortie anticipée du Portugal.

Prenez en compte l’identité du désormais probable vainqueur du Ballon d’Or pour 2021, et son humeur ne s’arrangera pas.

7 – Kevin De Bruyne (Manchester City)

Dernier classement : 6e

En 2021 : 10 buts, 10 passes décisives. A remporté la Premier League et la Coupe Carabao.

Mis à part le prix du joueur PFA de l’année, il n’y aura pas de récompense individuelle pour De Bruyne cette année, bien qu’il continue de s’affirmer comme le meilleur milieu de terrain créatif de la planète.

6 – Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain)

Dernier classement : 5e

En 2021 : 29 buts, sept passes décisives. A remporté la Coupe de France et le Trophée des Champions.

Mbappe est peut-être la vedette de FIFA 22, mais une place sur le podium du Ballon d’Or est désormais hautement improbable pour l’attaquant du PSG après une année de performances mémorables en Ligue des champions mais pas de trophées majeurs.

5 – Romelu Lukaku (Inter)

Dernier classement : 4e

En 2021 : 22 buts, sept passes décisives. A remporté la Serie A.

Lukaku a une chance réaliste de monter sur le podium du Ballon d’Or, en particulier s’il peut mener la Belgique à la gloire lors de la finale de la Ligue des Nations en octobre, mais la récompense individuelle ultime semble désormais au-delà de l’attaquant de l’Inter qui devra attendre une année de plus.

4 – N’Golo Kante (Chelsea)

Dernier classement : 3e

En 2021 : Une passe décisive. A remporté la Ligue des champions.

Les performances de Kante dans les dernières rencontres de la Ligue des champions, où il a été élu trois fois de suite homme du match, pourraient suffire à lui assurer une place dans le top 3, mais en ce moment, il semble que le milieu de Chelsea soit bien hors du podium du Ballon d’Or.

3 – Jorginho (Chelsea)

Dernier classement : 15e

En 2021 : Cinq buts, deux passes décisives. A remporté l’Euro 2020 et la Ligue des champions.

Jorginho était-il le meilleur joueur dans le parcours de Chelsea pour remporter la Ligue des champions ? Non.

Jorginho était-il le meilleur joueur de l’Italie pour remporter l’Euro 2020 ? Aussi non.

Mais a-t-il joué un rôle clé dans les deux triomphes ? Absolument.

C’est la « loi de Modric » qui fonctionne à plein régime, et bien qu’il ne suffise peut-être pas à la star d’Azzurri de s’offrir le titre comme le Madrilène en 2018, il a maintenant une vraie chance de monter sur le podium.

2 – Robert Lewandowski (Bayern Munich)

Dernier classement : 2e

En 2021 : 34 buts, quatre passes décisives. A remporté la Bundesliga et la Coupe du monde des clubs.

Sans aucun doute le joueur qui a connu la meilleure saison individuelle dans les meilleurs championnats européens, le vainqueur du Soulier d’Or devrait désormais être sûr de se mériter une place sur le podium du Ballon d’Or après qu’une multitude d’autres challengers n’ont pas réussi à rattraper la distance lors de l’Euro ou de la Copa America.

1 – Lionel Messi (libre)

Dernier classement : 1er

En 2021 : 33 buts, 14 passes décisives. A remporté la Copa America et la Copa del Rey.

C’était le moment que des millions de fans de football attendaient depuis 15 ans, alors que Messi a enfin mis la main sur un trophée international majeur.

Joueur du tournoi et vainqueur du Soulier d’or de la Copa America ainsi que sa forme avec le Barça en 2021 font de Messi le favori et le chemin semble tout tracé vers un 7eme Ballon d’Or en décembre.