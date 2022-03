La sœur de Neymar : «je suis fière de tout après ce que mon frère a traversé…»

Kylian Mbappé a été fantastique lors des huitièmes de finale de l’UEFA Champions League 2021/22. Malheureusement pour sa cause, tous ses collègues ne l’ont pas accompagné, et le PSG, dans l’une des pires nuits européennes que l’institution ait connue (et ce qu’ils ont à partager), a été éliminé aux mains du Real Madrid.

Le héros de l’équipe d’Espagne était Karim Benzema (il a réussi un triplé en 17 minutes), qui, après la fin de la rencontre, est allé réconforter son compatriote.

KB9 a confié aux micros de RMC Sport que Donatello avait fini par être très déçu car il voulait vraiment briller, pour guider le PSG vers les phases finales de la Coupe d’Europe. Et, malgré ses efforts indiscutables, cela n’a pas pu être le cas.

Le 9 du Real Madrid a tenté de lui remonter le moral en lui disant qu’il est encore très jeune et, sûrement, il aura l’occasion d’atteindre son objectif, qui est de soulever La Orejona.

«Kylian est déçu, il voulait briller. Mais il est jeune, il a le temps de le faire. Au match aller, il a fait un très bon match. Au match retour, il a marqué en première mi-temps, mais après on a su bien le contrôler», ont dit l’attaquant de 34 ans.

Le Real Madrid s’est avéré être une grande équipe. Jouant comme en deuxième mi-temps, ils sont prêts à affronter n’importe quel rival :

«Je pense que nous, avec la pression, pouvons battre n’importe quelle équipe. C’est une question de pression de toute l’équipe, chacun à sa place, et avec les supporters».