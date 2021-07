La manière incroyable dont un joueur de Barcelone a été informé qu’il ne resterait pas au club

Il n’a jamais eu de présentation officielle en tant que joueur du Barça et un jour avant son anniversaire, ils l’ont prévenu qu’il ne continuerait pas au club. «Je ne sais même pas comment c’est arrivé, je laisse le soin à mes avocats.»

Il a signé pour cinq saisons pour le club où il rêvait de jouer étant enfant. Cependant, il n’a jamais été présenté officiellement, il n’a joué qu’un quart d’heure et a été notifié de son licenciement par mail.

Matheus Fernandes, l’un de ces «sacrifiés» par Joan Laporta pour équilibrer les finances du FC Barcelone, a rompu son silence et raconté, déçu, comment il a quitté le club du Barça.

«J’étais à la maison, je traînais avec ma femme, j’ai reçu un message du staff du club me demandant si j’avais la même adresse e-mail, je l’ai confirmé puis je l’ai reçu. Je n’ai pas compris, je l’ai envoyé à mon manager et à mon avocat. Ils ont dit que c’était mon licenciement. Un certain temps passa et mon nom était dans la presse. Pas de conversation, rien, ils ne m’ont même pas appelé pour me dire bonjour et au revoir», a déclaré le nouveau joueur de Palmeiras.

«Je ne sais pas ce que la directive a fait. Cela ne coûte rien, appelez pour parler, je pense que ce n’est pas très professionnel. C’était mauvais, c’était moche du club. Je ne sais même pas comment c’est arrivé, je laisse le soin à mes avocats», ajoute-t-il.

«J’ai toujours rêvé de jouer pour Barcelone quand j’étais petit. Quand je suis arrivé là-bas, ils ne m’ont pas traité comme un footballeur. J’ai dit au réalisateur, qui ne m’a pas traité comme un joueur professionnel de Barcelone. Indépendamment de gagner beaucoup, un peu, si ceci ou cela a été fait, je suis un joueur de Barcelone», a-t-il conclu.