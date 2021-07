Karim Benzema : l’attaquant français a réagi à la dédicace de Booba à son égard

Kanye West se dirige vers la sortie de son prochain album Donda, la suite très retardée de Jesus Is King en 2019.

L’artiste excentrique lauréat d’un Grammy Award a organisé une soirée d’écoute privée dans une église de Las Vegas au cours du week-end où plusieurs personnes ont eu un avant-goût de ce que l’album implique, y compris la personnalité médiatique Justin Laboy qui prétend que l’album est un «classique» instantané.

Mais selon une source, le projet contient une chanson cinglante sur l’ex-épouse de Kanye, Kim Kardashian, dans laquelle il compare vivre avec elle à une «prison».

Page Six, cependant, conteste cette notion et affirme que plusieurs sources ont déclaré qu’il ne rappait pas du tout négativement à son sujet.

«Kanye a en fait joué la chanson pour Kim personnellement avant la soirée d’écoute», aurait déclaré un initié proche de l’ancien couple. «C’est émotionnel et personnel. Pas négatif du tout.»

Kim Kardashian a demandé le divorce en février après l’échec de la candidature de Kanye à la présidence. Au cours de sa campagne, son comportement erratique et ses accusations sauvages selon lesquelles la matriarche Kardashian-Jenner, Kris Jenner, était une suprémaciste blanche et que Kardashian le trompait avec Meek Mill ont forcé l’ancienne reine de la télé-réalité à publier une déclaration sur son trouble bipolaire.

«Comme beaucoup d’entre vous le savent, Kanye a un trouble bipolaire», a-t-elle commencé. «Quiconque a cela ou a un amour dans sa vie qui le fait, sait à quel point il est incroyablement compliqué et douloureux de comprendre. Je n’ai jamais parlé publiquement de la façon dont cela nous a affecté à la maison parce que je suis très protecteur envers nos enfants et le droit de Kanye à la vie privée en ce qui concerne sa santé. Mais aujourd’hui, j’ai l’impression que je devrais commenter à cause de la stigmatisation et des idées fausses sur la santé mentale.»

Kardashian a continué à l’appeler une personne «brillante» mais «compliquée». «Ceux qui comprennent la maladie mentale ou même les comportements compulsifs savent que la famille est impuissante à moins que le membre ne soit mineur», a-t-elle poursuivi.

«Les personnes qui ne sont pas au courant ou qui sont très éloignées de cette expérience peuvent porter un jugement et ne pas comprendre que la personne elle-même doit s’engager dans le processus d’obtention d’aide, peu importe les efforts de la famille et des amis.»

Le couple a quatre enfants ensemble – North, Saint, Psalm et Chicago – qu’ils prévoient de coparentalité. Ils ont été mariés pendant environ sept ans. Pendant ce temps, Donda pourrait arriver dès vendredi (23 juillet).