Kanye West ne critique pas Kim Kardashian sur l’album «Donda» malgré les rumeurs

La pop star canadienne primée Justin Bieber a été aperçue en train de jammer sur la chanson «Essence» du chanteur d’afrobeats nigérian primé Wizkid.

Wizkid a sorti la chanson «Essence» avec Tems de son album à succès «Made In Lagos» en 2020 et l’album a été bien accueilli par ses fans et mélomanes du monde entier.

La vidéo montre Justin Bieber et son équipe s’amusant pendant l’été chaud dans un salon lorsque le disc-jockey a décidé de laisser tomber l’une des chansons les plus populaires du continent africain et que le hitmaker de «Baby» n’a pas pu s’empêcher de danser sur la chanson.

La vidéo semble être devenue virale sur Internet et sur les réseaux sociaux et de nombreuses personnes ont applaudi Wizkid pour avoir vendu l’Afrique au reste du monde.

Beaucoup pensent que Wizkid, parmi d’autres artistes, utilise le genre Afrobeats pour pénétrer la plate-forme de musique du monde et le fait vraiment bien.