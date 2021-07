Iris Mittenaere fait sensation : elle s’affiche dans un maillot de bain magnifique

Cinq membres de l’équipe de sécurité privée de 6ix9ine ont été inculpés lundi 19 juillet à la suite d’une altercation qui a vu l’entourage poursuivre dangereusement un couple dans les rues de Harlem le 9 août 2020.

Le procureur du district de Manhattan, Cyrus Vance, a allégué que l’équipage avait poursuivi une victime à l’aide de son SUV et de sirènes avec des lumières clignotantes, puis avait menti sur l’incident aux policiers. L’un des membres de l’équipe de sécurité est en fait un ancien détective du NYPD nommé Daniel Laperuta.

«Un entourage de célébrités n’est pas un service de police, et Manhattan n’est pas le Far West», a déclaré Vance. «Comme allégué, ces justiciers hautement rémunérés ont parcouru les rues de Harlem avec des sirènes clignotantes afin de retrouver un homme, de voler et de casser son téléphone.»

Un couple aurait tenté d’enregistrer une vidéo secrète de 6ix9ine et c’est ce qui a déclenché la poursuite de 20 blocs. L’équipage a enfermé le couple aux alentours de la 125e Rue et a ouvert la portière de la voiture de la victime de 34 ans, lui a tiré le bras et a ensuite tapé son téléphone.

Les accusations portées contre l’équipage comprennent une tentative de vol au premier et au deuxième degré en plus de l’usurpation d’identité au premier degré également. Laperuta aurait plaidé non coupable lundi et devrait verser une caution.

Pendant son séjour dans la force, Laperuta, 44 ans, a fait face à sept accusations d’inconduite au cours de trois incidents distincts, selon Patch . Parmi les autres noms figurant dans l’acte d’accusation figurent les membres de l’équipe de sécurité Sammy Sprouse, Christian Cortez, Edgardo Cortez et Kristian Fuhse.

6ix9ine, qui a passé près de deux ans derrière les barreaux pour complot, n’est pas nommé dans les accusations portées contre son équipe de sécurité.