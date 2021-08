Insolite : Cristiano a dit au revoir à la Juventus et maintenant Manchester City ne veut plus de lui

Cristiano Ronaldo est arrivé ce matin à dire au revoir à ses coéquipiers de la Juventus avec l’intention de poursuivre sa carrière à Manchester City. Mais voilà que l’équipe anglaise assure qu’elle sort de la négociation. Et maintenant?

Le monde du football était en train de prendre une autre bombe quand une tournure inattendue a tout changé à nouveau. La grande nouvelle de ce vendredi, c’est que Cristiano Ronaldo a fait ses adieux à ses coéquipiers de la Juventus pour émigrer en Premier League.

Dans le football anglais, la star portugaise porterait le maillot de Manchester City, sous les ordres de Pep Guardiola. En ce sens, ils ont même commencé à réfléchir à ce que serait le croisement entre l’équipe citoyenne de CR7 et le PSG de Messi en Ligue des champions.

Cependant, tout a pris une tournure inattendue : City a abandonné la négociation et l’ avenir de Cristiano est incertain. «Manchester City a décidé d’ARRÊTER les négociations pour Cristiano Ronaldo. Ne rejoint pas Manchester City, la position du club a été très claire dans les dernières minutes. Important à préciser : les conditions personnelles n’ont jamais été convenues, il en va de même avec le taux de la Juventus», a- t-il écrit au journaliste Fabrizio Romano.

Manchester City have decided to LEAVE negotiations for Cristiano Ronaldo. He’s NOT joining Manchester City – club position has been so clear in the last minutes. 🚫🔵 #MCFC #Ronaldo

Important to clarify: personal terms have never been agreed, same for fee for Juventus. ❌ pic.twitter.com/lEE5A6XSKY

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2021