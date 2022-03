Incroyable : une dame découvre après 3 mois que sa femme de ménage est un homme-Vidéo

Une femme a décidé de raconter sur les médias sociaux comment sa belle-mère l’a maltraitée parce qu’elle ne s’est pas mariée vierge.

Partageant son histoire, elle a révélé comment elle avait également découvert que sa belle-mère effectuait une sorte de rituel avec ses belle-filles vierges.

Elle a écrit : «Ma belle-mère a dit qu’elle n’avait rien à voir avec moi ou mes enfants parce que je n’ai pas épousé son fils vierge. Aidez-moi à demander à cette femme si son propre fils était vierge quand il m’a rencontrée? Cette femme ne veut jamais poser les yeux sur moi ou mes enfants. J’avais l’habitude de penser que tout n’était que de la maltraitance normale de ma belle-mère et j’ai juste décidé de la laisser tranquille, jusqu’à ce que je découvre pourquoi elle veut vraiment une vierge pour son fils.

Depuis que je l’ai découvert il y a deux mois, elle fait semblant d’être gentille avec moi. Au fond de moi, je sais que c’est parce qu’elle ne veut pas que je divulgue son secret, mais je n’accepte pas ses b*tises.

Alors, au cours des deux derniers mois, il y avait une cérémonie de mariage et normalement je ne me serai pas rendue dans leur village parce qu’elle ne m’aime pas, moi et mes enfants, mais comme c’était le frère de mon mari et qu’il était gentil avec nous, mon mari m’a suppliée d’y aller. Dieu merci, j’ai écouté et je l’ai suivi. Je suis arrivée au village, je suis allée dans la chambre de mon mari et je me suis allongée.

Je n’ai pas pris la peine d’aller à la cuisine car je ne voulais pas être embarrassée. Vers 22 heures, j’ai voulu uriner et quand je suis arrivée dans la cour arrière , j’ai entendu cette femme converser avec un fétichiste sur la façon dont sa nouvelle belle-fille est vierge et comment sa vie peut être utilisée pour prolonger sa propre vie progressivement.

Il se passe des choses dans ce monde. Vous devez tous être très prudents. Faites attention aux gens avec qui vous parlez car les gens sont mauvais. J’ai dû crier quand j’ai entendu ça et elle m’a suivie immédiatement mais je me suis enfuie. Depuis, elle se comporte bien mais je sais ce qu’elle veut».