Incroyable ! Le PSG met Mauro Icardi à la porte

La direction du PSG est déterminée à se séparer de son attaquant argentin Mauro Icardi au plus vite. Icardi a encore raté l’entrainement Pour la deuxième fois d’affilée, l’ancien intériste ne s’est pas présente à l’entrainement du PSG.

Les jours de Mauro Icardi au PSG sont-ils comptés ? C’est ce que l’on pourrait croire au vu des rumeurs qui émanent d’Espagne. Il apparait que le club francilien cherche à tout prix à se débarrasser de son avant-centre argentin.

Un plan échafaudé par Messi

C’est le média El Nacional qui révèle cette information et indique que c’est Lionel Messi qui serait derrière sur ce plan. Cela ne peut que confirmer le peu d’estime que La Pulga a envers son compatriote.

On peut aussi imaginer que le conflit dans le couple d’Icardi a aussi amené la direction francilienne à adopter cette position radicale, d’autant plus que l’ancien intériste a manqué la séance d’entrainement d’hier pour essayer de recoller les morceaux avec sa Wanda.

Et on ne sait toujours pas si cela a servi quelque chose, vu que des bruits contradictoires circulent à ce sujet depuis samedi. Paris cherche donc à se séparer d’Icardi.

Son board planche sur la meilleure façon de le faire. L’option qui a les faveurs des dirigeants et aussi celle de Messi c’est un échange impliquant Sergio Aguero. Le sextuple Ballon d’Or espérait pouvoir évoluer avec El Kun au Barça mais cela n’a pas été possible à cause de son transfert.

Aujourd’hui, il fait donc tout pour retrouver son ami du côté du Parc des Princes. Et c’est Icardi qui est parti pour en faire les frais.