Ils ont fait un investissement massif : voyez comment le PSG gagnera des millions grâce à la signature de Messi

Le transfert de Lionel Messi au PSG coûterait au club plus de 100 millions d’euros en seulement 2 ans. Ce sont les moyens par lesquels le club français peut gagner de l’argent grâce à sa signature.

Le Paris Saint-Germain a finalisé la signature de Lionel Messi du FC Barcelone cette semaine. Le sextuple vainqueur du Ballon d’Or a terminé son transfert mardi et a été dévoilé mercredi au Parc des Princes.

Cela complète une tournure choquante des événements pour le joueur légendaire qui avait passé les 18 années de sa carrière de footballeur senior avec les géants espagnols, Barcelone.

En signant le capitaine argentin, le PSG s’est séparé de 25 millions d’euros de frais de signature en tant qu’agent libre et a offert à Messi un contrat de 2 ans d’une valeur de 35 millions d’euros par an. Pour un homme de 34 ans, c’est beaucoup d’argent.

Cependant, il existe un bon nombre de raisons footballistiques et commerciales qui rendent l’investissement judicieux. Le club qatari est astucieux en affaires et en gestion, on s’attend donc à ce que ce soient les moyens par lesquels ils récupéreront leur argent.

Le premier est de remporter la Ligue des champions de l’UEFA. C’est un moyen parfait car il représente le succès à la fois sur le terrain et en dehors du terrain.

La raison sportive ultime pour laquelle le PSG a signé Messi est de remporter la compétition d’élite européenne et le succès de ce projet rapporterait également beaucoup d’argent au club parisien.

Des prix en argent massifs, plus de compétitions (Super Coupe et Coupe du monde des clubs), une augmentation des ventes de marchandises et attirer plus de sponsors sont autant de moyens par lesquels remporter l’UEFA Champions League aiderait le PSG à récupérer l’argent qu’il a dépensé pour signer Messi.

Un autre moyen de récupérer l’argent dépensé pour signer Messi consiste à vendre des marchandises. La rumeur dit que le maillot n°30 de Messi au PSG a été vendu quelques heures après son dévoilement mercredi.

Avec des hordes de fans à travers le monde et une armée de fidèles de Messi, le PSG ne manquera pas de gagner plus de fans du monde entier. Cela se traduirait par plus de suivi et de pénétration sur les marchés internationaux où ils peuvent augmenter leurs finances.

Le Paris Saint-Germain s’attendra à gagner un peu plus d’argent grâce aux abonnements et aux supporters venant assister aux matchs.

Sans aucun doute, le Parc des Princes sera rempli à ras bord car tout le monde voudrait apercevoir Messi en train de jouer. Le club pourrait envisager d’augmenter la capacité du stade pour maximiser l’afflux de fans même les vendredis soirs de Ligue 1