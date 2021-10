Il surprend sa femme et son collègue sur le lit conjugal et balance la vidéo sur les réseaux

Scène peu ordinaire dans une prison du Bénin. Un prisonnier oppose un refus catégorique aux gardiens qui lui intiment l’ordre de recouvrer sa liberté.

La scène s’est passée dans un établissement pénitencier du Bénin. Condamné depuis quinze ans pour un délit que nous passons sous silence, C.C. a refusé de sortir de prison en fin de peine. Face à ses gardiens venus lui rappeler qu’il est en fin de détention et qu’il devra libérer les lieux,

C.C. leur répond : «depuis 15 ans, je ne paie plus le loyer, ni l’eau et l’électricité, les repas gratuits et vous me demandez de sortir, je ne sortirai pas. Je me sens à l’aise ici et vous me demandez d’aller rejoindre ce calvaire, non, laissez-moi ici, pardon chef». Face à cette attitude qui dépasse l’entendement humain, les gardiens l’ont contraint à laisser la place à d’autres détenus.

Selon nos investigations, le détenu s’est fait du beurre au cours de sa détention. Selon ses co-detenus, il empoche la bagatelle somme de 50.000f minimun par jour dans la prison pour des services rendus à ses codétenus.