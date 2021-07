Harvey Weinstein transfÃ©rÃ© de sa prison new-yorkaise Ã  Los Angeles pour un nouveau procÃ¨s

En convalescence suite à sa fracture du tibia subie lors de l’UFC 264, Conor McGregor se fait plaisir à bord d’un rutilant yacht Lamborghini d’une valeur de 3 millions d’euros.

Trois fois rien (si l’on peut dire), pour le sportif dont la valeur nette de sa fortune est estimée à 101 millions d’euros.

Fabriqué en 63 exemplaires et long de 63 pieds (en référence à 1963, année de création de la Lamborghini), le Tecnomar for Lamborghini 63 est propulsé par deux puissants moteurs V12 de 2000 chevaux chacun, pour voguer à 60 noeuds, soit 110 km/h sur l’eau.

Le design du yacht est inspiré des Lamborghini Miura et Countach des années 1960 et 1970. Il est le fruit de la collaboration entre Lamborghini et The Italian Sea Group.

Conor McGregor a acheté le numéro 12 des 63 modèles de ce «Supercar de la mer» appelés à être fabriqués. Très fier de son nouveau joujou qui vient tout juste de lui être livré, il a posté une photo de l’engin.

Un cliché qui séduit, puisqu’il a été liké près de 2,4 millions de fois en moins de 24h.