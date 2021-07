Giuseppa d’Objectif Reste du Monde enceinte de Simon Castaldi ?

Ceux qui regardent l’émission «Objectif Reste du Monde», sur w9, se demandent si Illan est toujours en couple avec Isabeau. On a enfin la réponse.

Comme vous le savez sans doute, Illan a beaucoup rôdé dans «Objectif Reste du Monde». Adixia, Kellyn, Giuseppa, Isabeau… le jeune homme a bien eu du mal à se positionner.

Il a d’abord partagé une histoire d’amour avec Adixia. Mais cela n’a pas duré. Cela lui a d’ailleurs valu de se disputer avec quelques-uns de ses amis, dans l’émission «Objectif Reste du Monde».

En effet, Illan a récemment pris la parole sur ses réseaux sociaux afin de donner de plus amples explications. «Je regarde les épisodes et franchement je n’ai même pas envie de les clasher tellement c’est ridicule. Là-bas, sur place, il y a des moments où ce n’était pas facile. Là, je me rends compte que je me faisais défoncer n’importe quand et gratuitement», raconte-t-il face caméra.

Avant de poursuivre : «Genre là, ils trouvent que je ne suis pas assez jaloux avec Adixia. Juste, je n’ai pas le droit d’avoir confiance en ma meuf. Au point de me dire ‘Illan tu vas voir on ne va pas te voir à l’écran’. Ils ont tous une guerre d’ego. À croire qu’ils m’ont connu en couple, ils disent tous le temps que je suis célibataire et que je fais n’importe quoi.».

Mais Illan pense qu’il est question de jalousie : «J’ai remarqué un truc les amis, quand quelqu’un fait des problèmes ou vous critique, ce n’est pas qu’il est en dessous de vous, mais c’est que lui se sent en dessous de vous. Si vous êtes jalousés par des gens, c’est la seule raison d’un complexe d’infériorité et de manque de confiance en soi.».

Illan et Adixia, c’est de l’histoire ancienne. En effet, il y a quelques jours, on apprenait que la jeune femme a retrouvé l’amour. L’identité de son chéri a d’ailleurs beaucoup choqué ses fans.

Le compte de télé-réalité @Sharayatv a ainsi expliqué : «Je sais que c’est choquant de ouf du coup, je vous explique. Quand Adixia est arrivée, Simon s’est penché sur Adixia et avait grave le seum que Paga soit avec Giuseppa. Au début, il voulait Adixia pour faire chier Giuseppa mais il est tombé dans son propre jeu (…) pour l’instant, ils ne veulent pas poser le mot «couple» parce que c’est vraiment trop tôt, mais ils se kiffent vraiment». Autant dire que c’est le bazar dans la famille «Objectif Reste du Monde».

Quant à Illan, le candidat phare de l’émission «Objectif Reste du Monde», il a retrouvé l’amour auprès d’Isabeau. Les fans se demandent donc s’ils sont toujours ensemble.

Un autre compte de télé-réalité, connu sous le nom de @wassim.tv, a répondu à cette question. Et la réponse est cash. Illan et Isabeau sont bien en couple. Il s’agit donc d’une très bonne nouvelle, vous ne trouvez pas ?