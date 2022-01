Georgina Rodriguez : la femme de Cristiano Ronaldo dévoile sa poitrine

Kanye West perd son sang-froid ! Il y a quelques jours à peine, le rappeur était accusé d’avoir agressé un fan et maintenant il a envoyé un message à Pete Davidson, le partenaire de son ex Kim Kardashian.

Le célèbre chanteur a menacé de frapper le comédien dans une nouvelle chanson qu’il a créée. Nous vous racontons les paroles et l’histoire de la chanson écrite par Kanye.

Le divorce entre Kim Kardashian et Kanye West a été annoncé il y a environ un an. Au début, il semblait que la séparation entre les deux célébrités serait cordiale, puisque chacun commençait à reconstruire sa vie, tel est le cas du rappeur, qui était lié à Irina Shayk et Vinetria.

Cependant, lorsque Kim a commencé à sortir avec Pete Davidson, l’attitude de Kanye a changé, et depuis quelques mois, il n’a cessé d’essayer de ramener le mondain avec lui.

Il semblerait que puisqu’il n’y soit pas parvenu, il cherche désormais à faire passer un message à Pete Davidson à travers une chanson. Dans ledit thème, le chanteur dit qu’il va le «frapper».

Cette menace survient quelques jours seulement après que Kanye West a agressé physiquement un fan, pour lequel il pourrait aller en prison. Que dit la nouvelle chanson de Kanye ? Comment a-t-il menacé le petit ami de Kim Kardashian ?

Kanye West annonce qu’il «frappera» Pete Davidson

Le musicien milliardaire a rappé dans sa nouvelle chanson la phrase suivante : «Dieu m’a sauvé de cet accident / juste pour que je puisse frapper les fesses de Pete Davidson». Le morceau, intitulé «My Life Was Never Eazy», est une collaboration avec le chanteur The Game et est sorti vendredi.

L’accident auquel West fait référence est celui dans lequel il a été impliqué et a failli perdre la vie en 2002. Il a été signalé qu’il conduisait une voiture. Plus de 10 ans après l’incident, il a épousé Kardashian et ils ont eu quatre enfants ensemble. Kanye a actuellement une liaison avec Julia Fox.

Après avoir sorti la chanson, les fans ont réagi à la menace de Pete Davidson, certains ont exprimé leur désaccord et d’autres ont soutenu Kanye West. Jusqu’à présent, Kim Kardashian et son petit ami n’ont fait aucune déclaration à ce sujet.