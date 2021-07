Esther, 37 ans, disparue depuis 8 mois : des ossements découverts près d’un chemin

Esther Dingley, 37 ans, et son petit ami Dan avaient tout plaqué en Grande-Bretagne pour voyager à travers le monde alors qu’ils avaient tous les deux une excellente situation professionnelle.

Ce couple, très célèbre en Angleterre, partageait sur les réseaux sociaux les photos de leurs séjours dans différents pays en camping-car.

Dimanche 22 novembre 2020, la jeune femme était partie seule en randonnée autour du Pic de Sauvegarde, à 2 738 mètres d’altitude, dans les Pyrénées, entre l’Espagne et la France près de Bagnères-de-Luchon (Haute-Garonne).

Ce jour là, elle avait envoyé une dernière photo à son compagnon et, depuis, on n’a plus aucun signe de vie.

La semaine dernière, des ossements pouvant être ceux de la randonneuse britannique disparue ont été retrouvés près de Bagnères-de-Luchon, en Haute-Garonne.

Ce sont des randonneurs qui ont fait la macabre découverte à proximité d’un chemin de randonnée au Port de la Gléré. Il s’agit d’un morceau de crâne humain portant des restes de cheveux et des os d’origine animale.

La présence d’ossements humain et animal laisse penser qu’ils ont été déplacés probablement par un animal, car le secteur avait été passé au peigne fin par les gendarmes.

Une expertise ADN sera pratiquée pour confirmer s’il s’agit ou non des restes d’Esther Dingley, rapporte sudouest.fr