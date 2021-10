Emmanuel Macron marque un but sur penalty lors d’un match (vidéo)

En déplacement dans les Yvelines pour jouer lors d’un match caritatif, le président de la République Emmanuel Macron a impressionné les spectateurs en marquant un but sur penalty !

Emmanuel Macron est sur tous les fronts. Alors que de nombreux candidats ont déjà annoncé leur candidature pour les prochaines élections présidentielles, l’actuel chef de l’État n’a encore pas donné d’indications sur son souhait d’effectuer ou non un deuxième mandat.

Trop occupé ces derniers mois à cause de la crise sanitaire et de la rentrée, il a tout de même réussi à s’octroyer un peu de temps (toujours dans un cadre professionnel) pour la bonne cause.

Ce mercredi 14 octobre, Emmanuel Macron s’est rendu à Poissy, dans les Yvelines pour participer à un match de football avec le Variétés Club de France, dans le but de soutenir les Pièces jaunes. Et attention : Le président de la République a marqué un but !

Un match de football au profit des Pièces Jaunes

À l’occasion des cinquante ans du Variétés Club de France, Emmanuel Macron a enfilé ses crampons direction le stade de football. Ce club, fondé en 1971, rassemble pour ce match-là des personnalités publiques comme Laurent Blanc, Alain Giresse, Dominique Rocheteau, Richard Gasquet. Robert Pirès, Christian Karembeu, l’ancienne internationale Laure Boulleau et Marcel Desailly.

Et pour ce match exceptionnel, les joueurs affrontent une équipe du centre hospitalier de Poissy Saint-Germain-en-Laye⁣. Le but ? Amasser un maximum de fonds pour la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France, présidée par Brigitte Macron, dans le cadre de l’opération Pièces Jaunes.

Emmanuel Macron ouvre le score !

Le match a commencé dans l’Est parisien sous les coups de 17h15. Le chef de l’État s’est placé à son poste de milieu défensif, avec le numéro 3 dans le dos. Alors que les joueurs s’affrontent depuis déjà plusieurs minutes, son équipe doit réaliser un penalty.

Et c’est le président de la République qui s’y est collé. Surprise ! Ce fan de l’Olympique de Marseille a envoyé le ballon directement dans les cages, permettant à son équipe d’ouvrir le score. Une victoire qu’il a pu célébrer avec ses coéquipiers.