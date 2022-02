Emma Lohoues : la star s’affiche très canon et rend les internautes fous (photos)

Emma Lohoues est sans nul doute, l’une des femmes d’affaires africaines les plus connues, les plus actives sur les réseaux sociaux, mais aussi l’une des plus belles.

Avec ses formes généreuses, la désormais chef d’entreprise de «Empire 17», est aussi convoitée que le paradis par les hommes.

Et cela n’étonne pas, avec ses apparitions toutes uniques les unes que les autres.

En effet, sur une photo postée sur sa page Facebook, on peut la voir très rayonnante dans une robe minie scintillante.

Devant un sac à main Dolce & Gabbana, à la hauteur de la personne.

Un cliché qui a en un rien de temps suscité les likes de ses fans.