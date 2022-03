Emma Lohoues affole la toile avec une bonne nouvelle

La belle actrice ivoirienne Emma Lohoues a annoncé la création d’un nouveau réseau social dénommé Bantoo Link.

Emma Lohoues fait partie des personnalités du showbiz les plus influentes de Côte d’Ivoire, voire en Afrique. Elle est également une véritable femme d’affaires. En plus de posséder un somptueux institut de beauté, la belle actrice lance par moments des castings afin de recruter de jeunes filles à qui elle offre du boulot

Femme épanouie, la jeune femme n’hésite pas à faire parfois des folies comme des séjours dans des endroits paradisiaques ou encore des achats de vêtements et autres bijoux luxueux. Dans une vidéo publiée par Canal + récemment, Emma Lohoues s’est prononcée sur ses différentes sources de revenus.

«Mon SPA me rapporte au moins 1 million par jour. J’investis dans le cosmétique et l’immobilier. J’ai acheté beaucoup de terrains et de maisons, c’est ma nouvelle passion», a-t-elle confié.

Cependant, force est de constater que l’ex copine de feu Dj Arafat n’entend pas dormir sur ses lauriers. La belle Emma Lolo ne fait que multiplier ses sources de revenus. L’influenceuse ivoirienne a annoncé la création d’une nouvelle application dénommée Bantoo Link qui constitue en réalité un réseau social à l’instar de Facebook, Instagram et autres.

«Bantoo Link Bienvenue dans un monde rempli de nouvelles opportunités. Communiquez avec votre famille, vos amis et vos partenaires commerciaux. Partagez votre histoire, trouvez des outils pour développer votre entreprise et gagner de l’argent et des cadeaux sans fin», a annoncé Emma Lohoues sur sa page Facebook.

Disponible sur les plateformes de téléchargement depuis quelques jours, l’application Bantoo Link se porte très bien, si l’on s’en tient à la dernière publication d’Emma Lohoues. «Nous sommes numéro 5 en Afrique», a-t-elle indiqué.