Devant le Tribunal/Viol : «quand je me suis réveillée, il était entrain de mettre ses doigts dans mon s**e», soutient la victime

L’artiste allemand de modification corporelle, qui se fait appeler Black Depression, a eu la langue fendue, les globes oculaires tatoués, le visage encré, le cartilage des oreilles enlevé et plus encore

Un «Puzzle humain» qui a transformé son visage en jeu de société et veut avoir l’air aussi «inhumain que possible» a dépensé 12 500 £ en modifications corporelles et en encre.

L’homme, connu uniquement par son pseudo Instagram – Black Depression – a passé des années à se transformer en utilisant une encre faciale bizarre.

L’artiste de modifications corporelles, originaire des monts Métallifères, en Allemagne, a déboursé jusqu’à présent 15 000 € (environ 12 500 £) pour son look et s’inspire des jeux.

Il admet même qu’il veut avoir l’air aussi loin de l’humain qu’il est capable de le faire.

Le joueur de 28 ans a une variété de pièces de puzzle et de carreaux de puzzle encrés sur son front, sa mâchoire et ses joues – certaines sont laissées transparentes tandis que d’autres sont remplies de couleurs comme le rouge, le vert, le bleu et le rose.

Les tatouages s’étendent le long de son cou et de ses épaules.

De plus, l’homme de 28 ans a également enlevé des morceaux de son cartilage d’oreille lors d’une procédure chirurgicale.

Il s’est également fait percer et étirer les lobes des oreilles et les narines – et il s’est tatoué le blanc de ses globes oculaires dans une teinte noire de jais.

Le tatouage du globe oculaire, également connu sous le nom de tatouage scléral, injecte l’encre entre deux couches de l’œil où elle s’étale sur une grande surface.

Le pigment repose sous la fine couche supérieure de l’œil, ou conjonctive.

Peu de professionnels sont à l’aise pour effectuer la procédure qui a conduit à la cécité chez certains extrémistes mod corporels.

L’artiste allemand Black Depression a également les deux rangées de dents couronnées de titane.

«La modification corporelle me fascine depuis de nombreuses années. Je peux faire mon truc individuel, pas la même chose que ce que font les autres», a-t-il commenté.

Je peux créer et changer mon corps comme je voudrais qu’il soit.

Je ne suis pas une tendance comme beaucoup d’autres personnes. Au fil des années, j’ai développé ma propre tendance, que personne d’autre ne porte.

«Je vais chez différents artistes de mod corporel à travers le monde, et j’effectue également certaines procédures sur moi-même.»

Black Depression a commencé son voyage à l’âge de 20 ans, optant pour une procédure de séparation de la langue – une modification illégale en Angleterre et au Pays de Galles à partir de 2018.

En effet, cela peut entraîner de graves pertes de sang, des lésions nerveuses et des difficultés respiratoires.

Il a déclaré : «J’ai commencé à modifier mon corps à l’âge de 20 ans. Ma première procédure a été de me fendre la langue. Ensuite, la moitié de mon oreillette [partie visible de l’oreille externe] a été amputée des deux côtés.»

Mais, il n’est pas encore satisfait de son look et prévoit d’avoir d’autres tatouages et interventions chirurgicales bientôt.