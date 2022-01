Côte d’Ivoire / Rebondissement dans l’affaire des 4 filles décédées à Koumassi

Un Nigérian a raconté comment son ami a été empoisonné, le jour même où il a été nommé président de son groupe.

Achineme Victor Ejiofor, dans un hommage à son ami Osaroluka Mpioate Obinna sur sa page Facebook, a déclaré qu’il avait été empoisonné par envie et jalousie. Il s’est également demandé pourquoi quelqu’un empoisonnerait un ami pour une «simple position».

L’homme a écrit sur Facebook : «Sur le chemin de mes activités quotidiennes, j’ai entendu parler de ton départ de cette planète Terre, c’était une blague pour moi parce que nous nous sommes vus il y a quelques jours quand je suis passé dans ta rue et tu m’as dit (Ejiofor il est temps que tu te maries ohh ) j’ai souri et t’ai répondu (50 je te suis. C’est toi que j’attends avant de me marier)… D’après l’histoire que j’ai entendue, tu as été empoisonné à cause de l’envie et de la jalousie suite au poste qui t’a été confié en tant que président AKASLOT…( ndlr : président de son groupe).

Certaines personnes peuvent être très méchantes et sans cœur, vous l’avez appelé pour la célébration hier lorsqu’il a reçu le titre de président AKASLOT alors que la célébration se déroulait, vous l’avez empoisonné le même jour où il a reçu le poste de président… Comment pouvez-vous empoisonner quelqu’un juste à cause d’une simple position qui ne vaut même rien..

S’il vous plaît, chers amis, soyez prudents avec les personnes avec qui vous vous déplacez. Je me prends comme exemple, si je vais me détendre (pipi) je sors avec mon verre, rien sur cette planète Terre ne me fera boire ou manger de la nourriture que j’ai laissée avant de sortir …. OBINNA tu étais si gentil et amical avec tout le monde autour de toi.»