Côte d'Ivoire : «J'étais content de voir Fior de Bior sur...», réagit Abomé Léléfant

De passage dernièrement dans une émission sur la Nouvelle Chaîne Ivoirienne NCI, le nouveau phénomène de la musique chrétienne ivoirienne, Ks Bloom s’est exprimé sur un sujet qui intéresse beaucoup d’artistes, celui des cachets.

Le jeune rappeur chrétien estime qu’il mérite de les percevoir autant que ses collègues car ils ont presque les mêmes charges. «Les cachets qu’on donne aux autres, on doit me les donner aussi parce que j’ai les mêmes charges aussi (…) Ce n’est pas Dieu qui va ouvrir le ciel pour te payer», a-t-il déclaré sur la NCI.

En effet, même s’il est artiste qui sert et chante pour le Seigneur, il a aussi besoin de fonds pour s’entretenir et promouvoir sa carrière musicale. Il faut dire le rappeur, faiseur du gospel KS Bloom est de plus en plus actif sur la toile et n’hésite d’ailleurs à donner son point de vue sur des sujets, aussi sensibles, soient-ils.

KS Bloom a connu une ascension fulgurante en l’espace de quelques mois seulement. Presque méconnu avant la sortie de son album «Allumez la lumière», porté par le titre «Enfant de Dieu», KS Bloom se présente actuellement comme l’un des meilleurs musiciens de la Côte d’Ivoire, et même d’Afrique.