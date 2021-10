Côte d'Ivoire : «Je suis une actrice comédienne. Eunice Zunon est...», Yvidero

Invitée, mardi 05 octobre 2021, sur l’émission Faha Faha, Yvidero a laissé quelques mots à l’endroit de sa jeune sœur Eunice Zunon, qui suscitent beaucoup de réactions sur la toile.

En effet, Yvidero s’est présentée comme étant une actrice comédienne et humoriste, mais interrogé donc sur la bouche pointue de l’humour ivoirien, la Bibi la prise pour une colleuse de vidéo.

«Eunice et moi, on ne fait pas la même chose. Je le dis toujours, je suis une actrice comédienne et humoriste. Eunice Zunon est une colleuse de vidéo», a-t-elle déclaré.

Tous ceux qui sont proches ou les fans des deux stars ivoiriennes savent que le courant n’a presque jamais passé entre Yvidero et Eunice Zunon. Une chose est cependant sûre, toutes deux ont contribué chacune à sa manière à l’essor de l’humour et de la comédie-web ivoirienne.