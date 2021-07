Côte d’Ivoire : «Je suis plus fort que Lil Wayne», le chanteur Elow’n

Face aux nombreuses réactions qui ont suivi leur grand freestyle sur Trace Côte d’Ivoire, le chanteur Elow’n fait une importante mise au point.

Depuis des heures, la blogosphère ivoirienne est en ébullition par rapport au grand freestyle que les rappeurs Mc One et Elow’n ont offert aux amoureux du RAP sur le plateau de Trace Côte d’Ivoire en compagnie de la star du RAP Black M, et transmis en direct sur la page facebook.

Elow’n a tenu a faire une importante mise au point ce samedi 24 juillet 2021. En ce qui concerne le chanteur, il s’est voulu plus clair : «Il n’y a rien à défendre ici, moi-même, j’aime me moquer quand je gagne pour les autres, je ne laisse pas. Arrêtez de me défendre. C’est le Game. L’homme a déjà freestylé à OKLM Radio devant Jacky, c’est rien, mais quand tu ch*es on t’attache, c’est comme ça.

Hier, j’étais en tournage de mon clip avec Black M, y avais MC One. Il sera sûrement dans le clip donc je n’ai pas vite vu le buzz que ça créé… Y n’a pas d’animosité, on a dépassé tout ça. Donc laissez les gens s’enjailler tchaiii, Moquez vous ne t*ez pas mon buzz moi-même, j’en rigole. Je veux voir les vrais attacheurs», a-t-il martelé.