CÃ´te d’Ivoire : Â«Je demanderai pardon jusqu’Ã  ma mortÂ», Love Gugu Ã  Yvidero

Plusieurs mois après avoir révélé avoir eu des rapports intimes avec la comédienne Yvidéro, Love Gugu a finalement présenté ses excuses.

En novembre 2020, une jeune femme répondant au nom de Love Gugu révélait avoir eu des relations intimes avec la comédienne Yvidéro.

«Yvidéro, toi et moi, on a commencé à b… de 21 heures 30 à 3 heures 30. Je t’ai b… tu es une lesbienne… Et puis, je vais citer toutes les personnes avec qui tu as couchées. Je ne suis pas la première personne avec qui tu as couchée. Oui Yvidéro (…) Je ne peux pas mentir», avait-elle révélé dans une vidéo publiée sur la toile.

Après que Yvidéro a formellement démenti cette information, Love Gugu est revenue à la charge en affirmant avoir bel et bien couché avec La Didi.

«Si je dis des contre-vérités, que le Dieu de Isaac et d’Abraham que je prie, ton Allah que tu pries, me foudroie. Oui, je confirme que nous l’avons fait…Je n’ai dit que la vérité. Je n’ai rien inventé. Alors, si pour la vérité, je dois faire la prison, je suis prête à le faire. Le mensonge finit toujours par prendre l’ascenseur, et la vérité, l’escalier», a répliqué Love Gugu.

Plusieurs mois passés, Love Gugu qui a profité de ce scandale pour se bâtir une communauté sur les réseaux sociaux, semble avoir des regrets. Et elle a finalement présenté ses excuses à Yvidéro.

«Yvidero est après tout une petite sœur. Avec du recul, je reconnais que je n’aurais pas dû la livrer à la vindicte populaire comme je l’ai fait. Cela a pris le temps que ça devrait prendre. Mais j’ai fini par reconnaître que j’ai été maladroite avec ma sœur. Je ne cherche pas à savoir qui a raison ou qui a tort.

Je reconnais avoir blessé ma petite sœur Yvi. Je lui ai collé une étiquette qui n’est pas la sienne. Jusqu’aujourd’hui, quand je fais mes directs, les internautes ne font que revenir sur les termes que j’ai employés. Oui, les conneries que j’ai eu à raconter, cette histoire «de 23 heures à 6heures du matin».

Franchement, je regrette. Je lui demande sincèrement pardon. Ma petite sœur venait de rentrer dans un foyer. J’aurais dû penser à son époux, son entourage, le regard de ses coépouses avant de faire de telles sorties sur la toile. Je n’ai pas suffisamment réfléchi. Cela me taraude beaucoup l’esprit. Comment yvi sera perçue dans son foyer ? Si c’est vrai qu’elle est dans un foyer polygame, quel regard ses rivales poseront sur elle ? Je demande sincèrement pardon à ma petite sœur Yvi», s’est excusée Love Gugu dans une vidéo postée sur sa page Facebook, rapporte Afrique-sur7.