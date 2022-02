Côte d’Ivoire : «Grand P, mon ex, prépare-toi à chanter pour manéchouchou», Eudoxie Yao

Jennifer Lopez et Ben Affleck sont réapparus en public après quelques mois de confirmation de leur relation et avaient l’air plus heureux que jamais, cependant, les fans de Bennifer ont été surpris de voir que JLo s’habillait en vraie mariée.

De quoi attiser l’émotion des followers des acteurs, car il semblerait qu’à cette occasion, Jennifer Lopez et Ben Affleck soient sur un chemin beaucoup plus sérieux.

Rappelons-nous que JLo et Ben Affleck ont eu une relation en 2002 et, un an plus tard, ils se sont fiancés, cependant, quelques semaines seulement après avoir atteint l’autel, les acteurs ont décidé de mettre fin à leur fréquentation.

Pourquoi Jennifer Lopez était-elle en robe de mariée et avec Ben Affleck ?

La réapparition de Jennifer Lopez en public s’est démarquée pour avoir porté une belle robe de mariée et être accompagnée de Ben Affleck, cependant, cela était dû au fait qu’il s’agissait de la première de «Marry Me», le film dans lequel elle joue aux côtés de Maluma et Owen Wilson.

Sur le tapis rouge, on a pu voir JLo dans une robe de mariée courte aux détails brodés et Ben Affleck dans un élégant costume noir. Le couple s’est montré extrêmement affectueux pendant le tapis et a montré qu’il était plus heureux que jamais.

Jennifer Lopez et Ben Affleck vont-ils se marier ?

Bien que jusqu’à présent aucun des acteurs n’ait confirmé qu’ils étaient sur le point de se marier, il y a une semaine, le portail In Touch Weekly a rapporté que Jennifer Lopez et Ben Affleck étaient sur le point de se fiancer, car l’acteur qui a joué dans Armageddon ne veut pas perdre contre JLo une fois de plus.

Selon des sources proches du couple, on suppose que Jennifer Lopez et Ben Affleck se fianceront au printemps et se marieront en été , car l’acteur pensait lui demander de l’épouser le jour de l’anniversaire de JLo en juin, cependant, Affleck ne veut pas attendre aussi longtemps.

Sans aucun doute, Jennifer Lopez et Ben Affleck sont à nouveau établis comme le couple le plus important et le plus romantique d’Hollywood, car malgré le fait qu’ils aient été séparés pendant plus de dix ans, ils ont maintenant l’air plus heureux que jamais et envisagent de se marier.