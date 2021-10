Côte d’Ivoire : après quelques jours de suppression sur YouTube, Ovié Kan de retour

Invitée sur le plateau de l’émission Show Buzz diffusée sur NCI (Nouvelle chaine ivoirienne), Emma Dobré s’est prêtée aux questions de Mulukuku DJ et ses chroniqueurs.

La protectrice de Kerozen DJ a révélé qu’elle a eu une relation amoureuse avec un chanteur du couper décaler avant de se mettre en couple avec Saga La Légende.

«J’ai tellement eu de goumin (NDLR : déception amoureuse), mais le fort-là, c’était avec un artiste. Avec Saga, j’ai eu un goumin léger. Je m’attendais à ça plus ou moins. Mais le goumin que j’ai eu, c’est avec un artiste avec qui j’ai fait deux ans. Mais ce n’est pas un goumin lourd.

J’ai dit m… mais je l’aimais toujours. Il n’est pas revenu demander pardon. Des mois après, on a parlé, il a demandé pardon, mais on n’a plus repris. On devrait reprendre et puis j’ai commencé à produire Kerozen. Il s’est dit que je sortais avec Kerozen donc du coup c’est resté comme ça», a déclaré la belle Emma Dobré.

À propos de sa rupture avec cet artiste, la patronne de Emme Dobré Prod a affirmé que son ancien petit ami lui avait dit un mensonge. «Il m’avait dit un truc qui n’était pas vrai. Je suis comme ça, quand je suis à fond, je suis à fond», a-t-elle continué.

Malgré l’insistance de l’animateur de l’émission, la femme d’affaires a refusé de lâcher le nom de celui qui avait brisé le coeur. Finalement, elle s’est résolue à dévoiler l’identité de cet homme qui n’est autre que Mix Premier.

Emma Dobré a rompu récemment avec Saga La Légende qui partageait sa vie depuis un moment. Le chanteur de couper décaler estime qu’elle accordait trop d’importance à Kerozen DJ à son détriment. Elle n’a pas supporté ces propos et a préféré mettre fin à leur relation.