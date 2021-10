CÃ´te d’Ivoire : 15 ans aprÃ¨s le dÃ©cÃ¨s de Douk Saga, voici les vraies raisons de sa mort

Dans une publication sur les réseaux sociaux ce mardi 12 octobre 2021, Gims a dévoilé des secrets pour être riche dans la vie. Et le moins, que l’on puisse dire, c’est qu’il n’a pas manqué d’étonner ses fans avec son message.

Gims a retranscrit le message suivant : «Il existe deux façons d’être riche: avoir beaucoup d’argent ou avoir peu de besoins», a-t-il publié sur son compte Instagram.

Gims et DemDem apprécient les voitures de luxe

Gims aime les belles voitures et affiche fréquemment des vidéos de lui dans des bolides sur les réseaux sociaux. Il vient de faire un magnifique cadeau à sa femme DemDem en lui offrant une splendide Lamborghini Urus de couleur noire dans une version spéciale Mansory dont elle vient de dévoiler les images sur Instagram.

DemDem est apparue totalement sous le choc à la découverte de cette surprise de la part de Meugui qui a filmé depuis sa villa au Maroc toute la séquence avant de la diffuser sur les réseaux.

Sur les images, Meugui offre une Lamborghini Urus édition Mansory à DemDem, un véritable bolide équipé sous le capot, d’un V8 à plus de 800 chevaux pour une vitesse de pointe de 320 km/h avec un 0 à 100km/h en seulement 3,3 secondes.

Il s’agit là du SUV le plus rapide du monde. La version classique du Lamborghini Urus affiche un prix de vente d’un peu plus de 200 000 euros alors que cette version spéciale est vendue à plus 500 000 euros.