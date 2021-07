Coronavirus en Grande-Bretagne : Kate Middleton est cas contact et mise à l’isolement

Le jour J approche à grands pas pour Nabilla et Thomas Vergara. De retour à Paris, la star s’affiche ultra sexy sur les réseaux sociaux.

Il y a quelques semaines, Nabilla annonçait une nouvelle de taille sur les réseaux sociaux. Plus heureuse que jamais, elle avait le plaisir de révéler la date de son mariage avec Thomas Vergara.

En voyage à Paris, la maman de Milann avait pourtant réussi à garder le secret quelques jours. Mais ses projets ont rapidement été découverts.

Si bien que la jeune femme a fini par prendre la parole. Eh oui ! Elle et son époux s’apprêtent à remettre le couvert. Mais cette fois, pas question de faire les choses à moitié.

En effet, les deux tourtereaux se sont déjà passés la bague au doigt il y a quelques années. À l’époque, ils n’avaient malheureusement pas pu organiser l’évènement de leur rêve.

La raison ? Un départ aux Émirats arabes unis. Bien déterminés à faire les choses différemment, les jeunes parents ont, cette fois, prévu un mariage à la hauteur de leurs attentes.

C’est donc au Château de Chantilly que le couple le plus iconique de la télé-réalité française se dira «oui» pour la seconde fois en ce mardi 6 juillet.

Une date très attendue, notamment car les fans sont aussi conviés à l’évènement. En effet, Amazon Prime donne l’opportunité à ses abonnés de faire partie des invités !

Mais alors que Nabilla vient tout juste d’arriver pour l’organisation, elle semble de plus en plus stressée. Malgré la pression de cette cérémonie hors du commun, la jolie brune est toujours aussi proche de sa communauté. Si bien qu’elle dévoilait, hier, une magnifique photo d’elle.

Telle une princesse aux portes de son palais, Nabilla s’affiche donc devant sa chambre au Château de Chantilly. Vêtue uniquement d’une longue chemise orange, elle faisait ainsi sensation sur son compte Instagram.

Coiffée et maquillée, la star semble plus heureuse que jamais avant le grand jour. «J – 2.» Voilà ce qu’écrivait la femme de Thomas sous la publication. Et ce, en ajoutant un émoji bague.

Très excitée par les évènements, la maman de Milann n’oublie pas pour autant sa communauté. D’ailleurs, le post mis en ligne a généré de nombreuses mentions «j’aime» et des milliers de commentaires.

Au total, plus de 180 000 likes et des messages tous plus positifs les uns des autres. «Magnifique» ; «La plus belle» ; «Hâte de découvrir votre mariage» ou encore un simple «Félicitations.»

Autant de petits mots qui prouvent que les fans sont très impatients de pouvoir visionner la cérémonie sur le service de vidéo à la demande.

Le frère de Nabilla ne sera malheureusement pas présent pour le jour J. La jeune femme avait annoncé son absence sur son compte Snapchat.

En effet, les deux membres de la famille Benattia sont en froid depuis quelque temps. Tarek et sa soeur se sont même unfollow sur les réseaux sociaux. Pourtant, le père de famille a annoncé son arrivée à Paris il y a quelques jours. Affaire à suivre donc…