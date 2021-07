Concert de Dadju au Bénin : le Groupe Empire remercie le public, son incroyable message

Après le concert de Dadju au palais des congrès de Cotonou, le Groupe Empire, structure organisatrice du concert a remercié le public, les artistes, les autorités, sponsors et partenaires qui ont été présents.

«Un Concert inédit.

Plus de 15.000 spectateurs.

Merci au charmant public discipliné et engagé qui a répondu présent à l’heure grâce à une équipe dynamique et exceptionnelle.

1h50 Minutes de scène de Dadju, du JAMAIS vu, une PREMIERE au Bénin pour un artiste de ce rang.

Quelque chose de grand s’est passé en matière de spectacle au Bénin le Samedi 24 Juillet 2021 au Palais des Congrès de Cotonou.

Merci aux autorités à divers niveaux, aux ministres présents, aux députés, au Maire de la ville de Cotonou, aux Sponsors officiels, Sponsors et partenaires, aux médias nationaux et internationaux, aux influenceurs, aux ambassadeurs du Groupe Empire qui ont soutenu et accompagné l’évènement.

Aux artistes, nous disons un grand MERCI tout en invitant ceux retardataires à dorénavant faire preuve de ponctualité sur les évènements et à se positionner dans leurs loges.🙏

En ce qui concerne la polémique qui enflamme la toile, Il n’a jamais été question d’avoir coupé en pleine prestation le micro de Dibi Dobo. Les motifs sont purement et simplement d’ordre technique et une fois la panne détectée et réglée, l’artiste a pu poursuivre et finir sa belle prestation live.

Ce fut une organisation EXCEPTIONNELLE. Mais le meilleur reste à venir.»