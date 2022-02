Claire Bahi revient sur le décès de DJ Arafat : «…la date du concert, est devenue la date de funérailles»

3 ans après le décès de son fils Houon Ange Didier dit Arafat Dj, Valentine Logbo alias Tina Glamour a fait une confidence sur sa réconciliation avec Ali Le Code, ami proche du Daishikan.

Il n’y a plus de palabres entre la mère de la légende du Couper décaler Arafat Dj et Ali Le Code.

La guéguerre entre la mère du Daishikan, Tina Glamour et Ali Le Code est finie. L’artiste Le Molare, patron de M Group, a été cité par un confrère ce lundi 31 janvier 2022 comme l’un des facilitateurs de cette réconciliation.

La mère de Dj Arafat et Ali le code sont en bons termes depuis quelques jours. L’information a été diffusée sur les réseaux sociaux. «Après plusieurs vidéos dans lesquelles il me disait des méchancetés, Ali Le Code est venu me rencontrer pour me demander pardon. J’ai tout de suite accepté les pardons parce qu’en tant que mère et croyante, il le fallait. Je ne fais pas plaisir à quelqu’un, mais le pardon fait grandir», a confié la mère d’Arafat Dj.

Des mécontents dans l’ombre

Selon Tina Glamour, sa réconciliation avec Ali le code ne plaît pas à tout le monde. Elle a révélé qu’il y a des personnes mécontentes dans l’ombre.

La mère du Daishikan a clarifié sa vision des choses. «Je sais que cette réconciliation ne plaît pas à certaines personnes. Mais j’ai ma manière de voir les choses», a précisé Tina Glamour.

«Je voudrais remercier Le Molare»

La mère du Daishikan a par ailleurs remercié Le Molare pour sa médiation. «Je voudrais remercier Le Molare pour sa sagesse», a-t-elle dit.

Pour rappel, la discorde entre Tina Glamour et Ali le code a éclaté au grand jour suite au décès d’Arafat Dj le lundi 12 août 2019, après un accident de moto.

Dans l’émission polémique «Peopl’Emik» de la 3, Tina Glamour, la mère de DJ Arafat, a dit pourquoi elle n’arrivait pas à faire la paix avec Ali Le Code, l’un des amis les plus proches de Yôrôbô.