Cardi B, Wiz Khalifa, A$AP Ferg et plus encore pour la série HBO Max d’Offset «The Hype»

La collection de baskets d’Offset compte plus de 3 200 paires de baskets, ce qui, selon lui, est encore inférieur à celui de Cardi B, et il est connu comme l’une des commodes les plus élégantes du hip hop.

Avec un œil pour le streetwear haut de gamme et les vêtements de marque, Offset s’est associé à HBO Max pour The Hype, qui va donner à 10 designers néophytes la chance de gagner 150 000 $ et une collaboration avec StockX.

La série de compétition devrait être diffusée le 12 août avec une première saison de huit épisodes. Offset est accompagné d’invités célèbres, dont sa femme Cardi B, Wiz Khalifa, A$AP Ferg, Dapper Dan et bien d’autres. Complexe a été exploité de Speedy Morman pour accueillir pour le battage médiatique.

Le rappeur de Migos a rejoint l’hôte invité Anthony Anderson sur Jimmy Kimmel Live! Mardi soir (20 juillet) pour discuter de son entreprise HBO Max et d’un éventail d’autres sujets tels que devenir père de cinq enfants, son premier rendez-vous avec Cardi B et plus encore.

«Je suis juge et nous donnons à ces enfants qui viennent du monde du streetwear l’opportunité de devenir une grande marque parce que beaucoup d’entre eux sont éclipsés», a-t-il déclaré.

«Il n’y a pas de spectacle comme celui-ci où nous mettons en lumière le streetwear, qui est l’une des choses à notre époque actuelle.

«C’est donner une chance aux jeunes d’être vus. Beaucoup de ces grandes marques prennent des idées et en tirent tout l’argent et ces enfants n’obtiennent pas une juste part ou une reconnaissance de leur créativité et de leur art.

En ce qui concerne ce premier rendez-vous avec Cardi B, il l’a emmenée au Super Bowl LI où ses Falcons d’Atlanta se sont effondrés de manière épique face aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre, ce qui lui a coûté 10 000 $, mais au moins il a conquis sa future femme.

En ce qui concerne les Migos, le trio ATL a déposé un autre visuel Culture III mercredi 21 juillet sur «Roadrunner».