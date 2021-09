Cardi B : la rappeuse amÃ©ricaine a donnÃ© naissance Ã  son deuxiÃ¨me enfant (photo)

Ce dimanche 05 septembre 2021, la Guinée a assisté à un coup d’Etat spectaculaire. Le président de la république, Alpha Condé, a été arrêté par les éléments du Groupement des Forces Spéciales.

Réagissant à cet événement, la star ivoirienne Eudoxie Yao a envoyé un message de soutien aux Guinéens, ses ex-beaux parents, avec qui elle a tissé de belles relations à force de s’y rendre pour voir son amour.

Il faut rappeler que son ex-compagnon Grand P est d’origine guinéenne et avait entre temps enflammé la toile en affirmant vouloir se présenter aux élections présidentielles.

«Que DIEU protège la Guinée. Mais loves de la Guinée, je suis en prière et de tout cœur avec vous. Qu’aucun sang innocent ne puisse couler en Guinée. Que le bon DIEU veille sur toute la population vivante en Guinée. Amour et paix sur vous», a écrit Eudoxie Yao sur les réseaux sociaux.

Pour l’heure, Grand P n’a pas encore réagi et on espère que la situation se stabilisera le plus tôt possible.