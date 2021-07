Camille Makosso : le général confirme le nom du meilleur Rappeur en Côte d’Ivoire

Depuis quelques jours, le Rap Ivoire connaît une série de clashs entre les artistes Rappeurs. Chacun essaie de tirer son épingle du jeu. Le général Camille Makosso, ex Rappeur reconverti en père spirituel du Showbiz en Côte d’Ivoire a apporté son soutien à Mc One ce dimanche 25 juillet.

Selon lui, Mc One est le meilleur Rappeur du moment à l’instar de DJ Arafat à l’époque dans le coupé décalé. «En tant que le père spirituel du Showbiz en Côte d’Ivoire et ex Rappeur, je confirme que ce jeune homme est le meilleur Rappeur à cette heure de notre pas», déclare-t-il d’entrée sur sa page officielle.

Perçu comme un évangile qui contient aucune ambiguïté d’autant plus qu’il est un serviteur de Dieu, ses abonnés ont réagi favorablement à sa prise de position. «Ouais petit là est trop fort,c’est le Messi du rap Ivoirien pour son âge mais jojo le barbu aussi est un chef. Big UP à kedjevara le dénicheur de talent», commente un internaute.

«Nous avons eu Arafat au lieu de le pousser nous l’avons négligé. Mc One peut monter très haut le drapeau de la Côte d’Ivoire. Ce jeune a besoin d’un vrai soutien, encadrement et je demande l’annonce dès maintenant de son concert», ajoute Camille Makosso.

Et pour se faire, il interpelle Molare qu’il considère comme le Président légitime des artistes en Côte d’Ivoire d’organiser dans les plus bref délais un concert pour Mc One afin que ce dernier puisse prouver ce dont il est capable sur scène. Il faut rappeler aussi que le samedi 24 juillet dernier, Mc one est rentré en clash avec l’un des dinosaures du Rap ivoire. Il s’agit de Billy Billy.

En effet, suite à un poste que Billy Billy a fait sur sa page officielle pour expliquer à la nouvelle génération du Rap ivoire ce qu’est véritablement le Rap, ses composantes et ses démembrements que sont : le freestyle et le Hip-Hop. Mc One a déclaré en commentaire : «Mon Vieu. Moi même je savais pas où tu étais rentré. Tu nous manques. Viens avec tes sons là. Dagouho Djihooo. C’était trop Chic».

Relayés sur plusieurs médias sociaux dont First Mag le Vrai, ses propos ont suscité diverses interprétations. Affaire à suivre.