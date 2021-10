Cameroun : Tenor sort enfin du silence après sa libération

En liberté provisoire depuis le 27 septembre dernier, le jeune rappeur vient de publier un message sur les réseaux sociaux qui suscite de nombreuses réactions.

La publication de ce 5 octobre a la particularité d’être le tout premier depuis sa mise en liberté provisoire par le tribunal de Douala-Bonanjo.

La post du jeune rappeur est laconique et énigmatique. Il présente tout simplement une bougie, avec en fond des représentations du cœur tout en noir. Mais il n’en faut pas plus pour ses nombreux followers. La publication a généré plus de 100 000 mentions j’aime et près de 15 000 commentaires en quelques heures.

Concluant qu’il s’agit de l’hommage de la célébrité à la mémoire d’Erica Molioum, dont il n’a pas pris part aux obsèques, les soutiens de l’artistes ont multiplié des messages de compassion à son égard.

L’attitude de Tenor est perçue par plus d’un comme celle d’un homme qui reste humble du haut de ses ennuis judiciaires. Tout a basculé pour le jeune artiste depuis la nuit du 14 au 15 juillet 2021.

Après un concert à l’Institut français de Douala, son véhicule avait fait l’objet d’un grave accident de la route, qui a coûté la vie à Erica Molioum, âgée de 19 ans. L’affaire portée auprès des juridictions, l’artiste a été mis en détention le 30 juillet 2021.

Malgré sa mise en liberté et la reprise progressive des liens avec sa communauté artistique, seul le verdict du tribunal de Douala-Bonanjo permettra au musicien d’être fixé pour suite de sa carrière.