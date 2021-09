Cameroun : après la remis en liberté de Tenor, la famille d’Érica Mouliom en colère

Annoncée depuis quelques jours, la collaboration entre le web comédien béninois Axel Merryl et l’ex-international togolais Emmanuel Adébayor était très attendue. La vidéo est enfin disponible sur les réseaux sociaux…

Le 26 septembre dernier, l’humoriste béninois Axel Merryl a annoncé une collaboration avec le Maréchal Shéyi Emmanuel Adébayor. Le moins qu’on puisse dire, est que le fruit de cette collaboration était très attendu. Depuis quelques jours, la vidéo est disponible sur toutes les plateformes d’Axel.

Le rôle joué par le ballon d’or 2008 dans The Boss résume plus ou moins les caractéristiques du garçon. Au début de la vidéo, Emmanuel Adébayor donne des ordres à son garçon de chambre pour que sa magnifique demeure et ses biens soient bien mis au propre avant son retour…

Une fois le dos tourné, le garçon de chambre Axel ne tarda pas à inviter ses amis en leur faisant croire que c’était chez lui et en faisant la fête.

Le «Boss» revient quelques heures plus tard et surprend Axel en train de faire la fête et au lieu de le réprimander, se joint à eux pour danser… Quelques minutes plus tard, un autre individu entra dans la maison et vint gâcher cette ambiance festive. Ce dernier demanda à Adébayor, qui se prenait pour «le boss», s’il avait fini de faire le ménage, à la grande surprise d’Axel…

Stupéfaits des compétences d’Adébayor, la majorité des internautes saluent son humilité, son ouverture et sa disponibilité pour les jeunes. Nous vous laissons savourer…

En seulement quelques jours, la vidéo a atteint plus de un million de vues, une performance incroyable.