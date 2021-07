Booba a une nouvelle fois clashé son meilleur ennemi en lui portant un coup terrible !

Toujours très réactif sur les réseaux sociaux, Booba a dégainé un nouveau missile en direction de Kaaris. Le rappeur est une nouvelle fois la cible de B2O. Et cette fois il l’a comparé à un chat !

Décidément, Booba ne perd jamais une occasion de se moquer de ses concurrents. Même s’il vit aux USA, B2O n’est jamais le dernier à clasher ses concurrents hexagonaux.

Le rappeur a actuellement une actualité chargée. Le «retraité» le plus actif du rap game vient de teaser un titre qui pourrait bientôt voir le jour.

Sur le compte Instagram de la Piraterie, Booba a dévoilé cette semaine un extrait alléchant. Il s’agit d’un instrumental rythmé par une mélodie au piano. Dans celui-ci, B2O y fait même une référence à Stromae.

«On est trop sur la planète, j’en déduis qu’ils veulent tous nous tuer. Mes enfants ne diront jamais «papa où t’es.», chante ainsi le Duc de Boulogne.

Pour l’instant, Booba n’en a pas dévoilé plus à ses fans. Mais il se pourrait que cet extrait appartienne à un titre plus long que B20 pourrait bientôt mettre en ligne. C’est en tout cas ce qu’espèrent ses fans !

De son côté, la star du rap profite actuellement du gros succès remporté par son titre GTA. Voilà deux semaines que son feat avec JSX tourne partout. Sur Youtube, la vidéo fait un carton et culmine aujourd’hui plus de 1 600 000 vues.

De quoi rendre fier le patron du label 92i qui en est à sa troisième collaboration fructueuse avec JSX. Mais tout ce succès n’empêche pas le Duc de rester taquin !

Booba se moque de Kaaris… et du vaccin contre la Covid-19 pic.twitter.com/1gCnkrAgFb — 13OR-du-HipHop (@13or_du_hiphop) July 23, 2021

On le sait, Booba a un petit péché mignon… Il adore par-dessus tout clasher ses adversaires sur les réseaux sociaux. L’artiste a toujours une bonne vanne en stock pour dézinguer la concurrence.

Et cette fois, il a réservé ses scuds pour son rival de toujours : Kaaris ! Et oui, pas plus tard qu’hier, Booba a fait une nouvelle sortie sur Instagram pour allumer l’interprète de «Chateau Noir».

Dans sa story, le rappeur s’est ainsi moqué de Kaaris sur fond de vaccination contre la Covid-19. Booba s’est en fait servi d’une vidéo de chat se déplaçant de manière bizarre pour clasher son adversaire.

«Chaaris a reçu sa première dose de Astrazenechat. Ça a l’air d’aller», disait ainsi le commentaire de la vidéo, ajouté par B2O. On le voit donc, même installé à Miami, Booba n’oublie jamais de penser à ses cibles préférées !

Pour le moment, le principal intéressé n’a pas eu l’air de vouloir répondre à la provocation. Mais peut-être que l’interprète de «Hallyday» n’a pas dit son dernier mot ?

Car on le sait, le contentieux entre Kaaris et le Duc n’est pas terminé. Depuis leur rixe légendaire à l’aéroport d’Orly en 2018, les deux rappeurs sont devenus des ennemis jurés.

Si leur combat dans l’octogone n’a jamais eu lieu, les tensions sont toujours palpables entre les deux stars de la chanson. Et en titillant à nouveau son adversaire comme il vient de le faire, Booba n’est donc pas près de voir le jeu se calmer !