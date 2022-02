Bintou : «J’ai rencontré Bintou, alors que je dormais par terre avec», a déclaré Azaya

Amoureux comme jamais, les deux artistes guinéens Azaya et Djely Kaba Bintou Kouyaté font chavirer les cœurs. Tel Roméo et Juliette sur scène, le couple est devenu le symbole d’une complicité parfaite et le prouve à chaque spectacle.

Leur histoire d’amour est d’ailleurs comme un conte de fée et les deux tourtereaux ont la même passion : la musique. Une chose qu’ils partagent depuis des années avant même de convoler en justes noces, pour devenir mari et femme, en mai 2019.

Lié par la même passion, la musique, le couple formé par Azaya et Djely Kaba Bintou Kouyaté fait des émules partout, grâce notamment à leurs chansons mélodieuses qui vantent «la beauté de l’amour». Mais, tout n’était pas rose au début, car les deux tourtereaux ont fait du chemin ensemble, pour devenir ce qu’ils sont aujourd’hui.

Leur histoire est si singulière et touchante. Comment ils se sont connus ? «J’ai rencontré Bintou, alors que je dormais par terre avec mon ami Lass dans une salle de classe transformée en chambre. C’était en 2013, dans le quartier Minière (Conakry). Un jour, alors que nous étions assis dans la pièce, nous avons entendu des gens chanter. Nous sommes partis voir, vu que je faisais déjà de la musique. Parmi eux, il y avait Bintou. J’ai aussitôt dit à mon ami que la fille qui fait les cœurs a de l’avenir», a révélé «Azaya», de son vrai nom Mamady Kamissoko.

«Dès le début, on s’est promis de mettre la priorité sur le travail, quoi qu’il advienne. J’avais vu venir ce que nous vivons aujourd’hui, mais il fallait qu’on accepte de souffrir pour notre passion commune qui est la musique.

Pour vous dire, nous avons fait son album «Amama yéndé ma» ensemble et Bintou m’a aidé dans la composition de mon premier album à succès (Gnènèssouma)», a également indiqué l’artiste, qui ne tarit pas d’éloge à l’endroit de sa femme Djely Kaba Bintou Kouyaté, avec qui il a déjà fait de nombreux featuring comme «BB-LÀ», «love Douman» ou no «Oser».

Leurs spectacles sont émouvants, romantiques et font des émules partout. Comme Roméo et Juliette sur scène, le couple est devenu le symbole d’une complicité parfaite et le prouve à chacun de ses spectacles.

Le couple a déjà remporté plusieurs distinctions sur le plan national et international. Djely Kaba Bintou Kouyaté a d’ailleurs remporté deux distinctions à Lagos au Nigeria, lors des «All Africa Music Awards» 2021. Elle a ainsi été désignée «Révélation Africaine de l’année 2021» et «Meilleure artiste Féminine de l’Afrique de l’Ouest», deux trophées qui portent évidemment la signature aussi de son mari, Azaya.