Bénin : Togbê Yéton nommé Brand Ambassador de la LNB Pari Sportif

C’est officiel, le rappeur béninois masqué Togbê Yéton est désormais le Brand Ambassador du produit LNB Paris Sportifs de la Loterie Nationale du Bénin.

En effet, c’est au détour d’une conférence de presse qui s’est tenue ce jeudi 19 août 2021 à Cotonou que la collaboration est scellée entre le sociétaire de Meko Prod et les représentants de la Loterie Nationale du Bénin.

L’artiste avoue lors de la conférence être lui-même un consommateur du produit. «Je suis sportif, je suis consommateur du LNB Paris Sportif. Grâce à ce produit, j’arrive à me faire de l’argent. C’est d’ailleurs grâce à cela, à ma popularité, à mes actions et à mon fanclub que j’ai été rapproché par LNB Paris Sportif pour associer mon image à la marque et porter à travers mon art les actions du produit. J’en suis honoré».

À travers cette collaboration, la Loterie Nationale du Bénin compte faire la propagande du produit LNB Paris Sportifs avec le Brand Ambassador Togbê Yéton qui a une fanbase constituée en majorité de la jeunesse qui est justement la cible visée en mode Guidjoooooo par la LNB.