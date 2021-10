Bénin : Parfaite de Banamè aperçue à la cérémonie de réception d’un enterrement (vidéo)

Dans un direct diffusé sur sa page Facebook le mercredi 27 octobre 2021, le chanteur béninois Dibi Dobo explique son soutien à Tayc qui sera en concert le 18 décembre 2021 au même titre que Blaaz. Il a clairement notifié qu’il n’a pas été invité pour le concert de Blaaz.

Dibi Dobo a soutenu Tayc au détriment de Blaaz pour plusieurs raisons. Selon ses explications, il ne peut pas refuser un contrat signé depuis près de deux mois. «J’ai signé le contrat et ils m’ont dit qu’ils auront besoin de moi en décembre sans préciser la date», a-t-il clarifié.

«Je suis libre, j’ai signé un contrat que je dois remplir. J’ai pris des millions des gens pour donner le meilleur de moi à tous mes fans. Moi, je dois laisser tout ça parce qu’un frère à un concert et parce que je suis un patriote ?», se demande Dibi Dobo.

«Comment voulez-vous que j’aille à un concert où je ne suis pas invité, personne ne m’a appelé, pour me dire, OK, il y a un concert tel jour, j’aimerais que tu viennes me donner la force, j’aimerais te solliciter pour faire ci ou ça. Je n’ai jamais reçu un message comme ça», a clairement expliqué Dibi Dobo.

«Tayc va venir à Cotonou pour son concert, j’y serai parce que j’ai signé un contrat. Je suis le guest, ceux qui aiment Dibi Dobo vont venir. Il faut pas que les gens pensent que c’est la guerre. C’est l’évolution, on est en train de réussir. En Côte d’ivoire, il peut avoir trois concerts la même date et ce n’est pas un problème, chaque public a son artiste, ce n’est pas le même public», a-t-il précisé.

Dibi Dobo insiste qu’il n’a jamais trahi Blaaz. «Je reviens sur l’histoire du frère (Blaaz, Ndlr), dont vous parlez disant que je l’ai trahi. Je n’ai pas compris. Qui est Judas et qui est Jésus ? Ça fait rire en fait, je vois des gens qui insultent ma mère. Ma mère a fait quoi à qui, elle n’a fait que mettre au monde un enfant qui est Béninois, qui se bat et qui fait ce qu’il peut. Si vous voulez l’insulter parce qu’il m’a mis au monde, continuez. Le reste sera sur votre conscience.», a-t-il insisté dans sa vidéo.