Bénin : l’église catholique décrète le jeûne contre l’avortement

Les évêques du Bénin ont réaffirmé leur opposition contre le vote de la loi N° 2021-12 relative à la modification de la loi N° 2003-04 du 3 mars 2

003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction, légalisant l’avortement au Bénin.

Après le vote de la loi légalisant l’avortement, les évêques du Bénin invitent les fidèles du Christ, les croyants des autres confessions religieuses et les personnes de bonne volonté à observer une journée de prière et de jeûne, vendredi 29 octobre 2021.

Selon le communiqué rendu public, ce vendredi 22 octobre 2021, «cette loi n’est rien d’autre que la légalisation de l’avortement car elle permet désormais à la femme, en cas de grossesse susceptible d’aggraver ou d’occasionner une situation de détresse matérielle, éducationnelle, professionnelle ou morale incompatible avec son intérêt ou celui de l’enfant à naître de recourir à l’Interruption Volontaire de Grossesse (IVG)».

Le clergé catholiqur exprime «son profond regret et sa grande déception en réaffirmant que l’avortement est un acte inhumain qui détruit la vie du fœtus et celle de la mère à plusieurs égards en raison de ses multiples conséquences physiologiques, psychologiques, spirituelles et mystiques», rapporte 24 Heures au Bénin.

Aussi, la conférence épiscopale du Bénin invite-t-elle à ne pas baisser les bras dans la lutte pour la défense et la protection de la vie.