Bénin : «Edjooor», le nouvel album qui propulse le chanteur Bobo Wê

Le nouveau prodige de la musique béninoise, Bobo Wê a récemment sorti un album sur le marché, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et d’écoutes légales voire en physique.

Aussi simple que la présentation puisse paraître, cet album vous ouvre les portes sur l’univers de l’artiste, mais beaucoup plus sur le phénomène qui est né et c’est à ce juste titre qu’il s’appelle «Edjooor» c’est-à-dire «L’impensable est arrivé, il est là le phénomène ! Et il s’appelle Bobo Wê !»

La substance de cet album musical est consistante à dévorer à pleines oreilles. Pour mieux vous introduire, l’artiste rend hommage à ses ancêtres et à sa culture à travers l’intro intitulée «Hwɛndo». Les titres «Vodún» et «Origine» ne manquent pas moins de dresser un tapis rouge au patrimoine religieux endogène du Bénin.

Pour marquer son appartenance à la société, Bobo Wê aborde des faits d’importance sociale tels que la Jalousie des humains dans le titre «Jalousie», la méchanceté gratuite dans «Kaɖa Wɛ». Il dénonce le Mensonge «Adigbannɔ»‚ certaines mœurs légères ou lubies sociétales «Akobanɔ» et le manque de respect à la femme «Gbɛsu».

«La Rue», ce morceau emblématique aux couleurs egotrip donne un pic à l’ambiance tout comme le titre «Gbaví Ɔ MƐ». Tandis que «Feeling» saura motiver tous les forcenés du travail, les titres «La dot» et «Amour à la Folie» sauront accompagner les éternels lovers que sont au final tous les mélomanes. En Fongbé ou en Français, tout le monde trouvera pour son compte sur l’album «Edjooor».

Avec une Intro, 13 Tracks et 2 Bonus Tracks, l’artiste emmène les mélomanes sur les différents terrains où il révèle sa muse, son intelligence artistique, son travail de fine recherche culturelle, sa capacité de composition et sa qualité vocale sur divers rythmes musicaux.

Fier de sa création, le «Gangan Trap» sa marque de fabrique, Bobo Wê se promène sur d’autres rythmes musicaux tels que l’Afrobeat, l’Amapiano et la Variété avec une dominance bien sûr du rythme conceptuel, le Gangan Trap.

Sur les 15 Tracks au total, l’artiste affirme ses performances individuelles sur 8 titres solo et démontre sur 7 collaborations qu’il sait jouer en équipe et qu’il entend surtout exporter sa musique vers tous genres de public.

Les artistes en featuring sont choisis avec tact et leur présence sur l’album reste très opportune. 3 artistes chanteuses «Fanny Sènan, PéPé OLEKA et Oluwa Kemy» pour signifier le relais entre deux générations et deux univers légèrement différents; trois artistes chanteurs «Togbê Yéton, TGang et Nasty Nesta» pour symboliser la solidarité musicale entre des artistes d’un univers fusionnel, d’une même génération.

Cet album est au final le fruit d’un travail d’équipe, de production musicale, de mixage par plusieurs beatmakers et surtout le fruit d’une volonté marquée par un cri : «Edjooor».