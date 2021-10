Bénin : âgée de 46 ans, Zeynab s’affiche plus sexy que jamais !

La chanteuse nigériane Tiwa Savage, a révélé lors d’une interview avec l’American OAP, Angie Martinez de Power 105.1, qu’elle subissait le chantage d’un inconnu qui menaçait de publier une sextape la mettant en scène avec son amant actuel.

Tiwa Savage a révélé que le maître chanteur lui avait demandé de l’argent pour ne pas diffuser la sex tape mais elle a décidé de ne pas payer l’argent.

Il y a quelques heures, la vidéo sextape a fuité en ligne. Bien que le visage de l’homme impliqué n’apparaisse pas, la dame de la vidéo ressemble beaucoup à Tiwa Savage.

Alors que la vidéo est devenue virale, les utilisateurs des médias sociaux sur plusieurs plateformes se sont tournés vers leurs comptes pour exprimer leur opinion sur la situation. La chanteuse a expliqué en détail comment sa sextape a été divulguée sur les réseaux sociaux.

Révélant comment la fuite s’est produite, Tiwa a déclaré que la vidéo avait été accidentellement publiée sur Snapchat par son amant qui l’a supprimée après avoir réalisé son erreur mais qu’elle avait déjà été téléchargée par un harceleur.

Elle a dit : «Je ne vais pas appeler ça une sextape mais c’est une cassette entre moi et la personne avec qui je sors en ce moment… Ce n’est pas de quelqu’un qui travaille en étroite collaboration avec moi. Ce qui s’est passé, c’est que la personne l’a fait sur Snap et l’a posté par accident, mais il l’a rapidement supprimé.»

«Cependant, quelqu’un l’a obtenu avant de pouvoir le supprimer. C’est une vidéo très courte, mais c’est moi. Ça va être là-bas et je peux juste imaginer les mèmes. Je viens de l’apprendre hier. Je ne pouvais pas dormir la nuit dernière.»

La chanteuse a également déclaré qu’elle avait essayé de gérer la situation en vain. Elle a dit : «Nous avons essayé de les bloquer, mais j’ai décidé plus tard que je serais propriétaire du récit. Je n’en ai pas honte; c’est quelqu’un avec qui je sors ; Je ne triche pas, lui non plus. Nous sommes des adultes.»

«Je ne peux pas croire que cela m’arrive. Je me sens pour mes fans car ils devront continuer à me défendre. Je peux éteindre mon téléphone ou demander à quelqu’un de gérer mon compte pour que je ne le voie pas, mais mes fans ressentiront le besoin de me protéger. J’aimerai que mes fans l’ignorent», a-t-elle déclaré.