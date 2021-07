Barcelone : Joan Laporta semble bien vouloir désormais s’attaquer à Renato Sanches

Dans l’émission All The Smoke, Paul Pierce s’est exprimé sur la situation de Damien Lillard et lui a donné quelques conseils pour éventuellement changer de franchise :

«J’ai deux destinations qui me viennent tout de suite à l’esprit, où Dame pourrait immédiatement viser le titre. Il y a beaucoup d’équipes dans ce cas, mais je parle des deux équipes qui seraient les meilleures pour lui.

Je pense aux 76ers, parce que j’estime qu’ils ont les pièces pour rendre un trade possible. Peut-être Ben Simmons, qui sait ? Il y a beaucoup de choses qui se trament là-bas, donc allez savoir. Et puis il y a Miami, le Miami Heat. Je pense qu’ils ont beaucoup de jeunes assets.

S’ils ne se débarrassent pas de Jimmy Butler, et qu’ils arrivent à trouver un moyen de conserver Bam (Adebayo), tout en gardant quelques uns de ces jeunes assets, genre Duncan Robinson ou Tyler Herro, et en amenant Dame sur place… Je pense que ce sont les deux options les plus réalistes. Je me pencherais vraiment là-dessus.»