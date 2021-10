Ballon d’Or 2021 : Karim Benzema fait une grande annonce !

La campagne pour le Ballon d’or bat son plein. Et si Karim Benzema apparaît pour l’heure en retrait derrière Lionel Messi et Robert Lewandowski, les deux principaux favoris à la consécration, le Français peut compter sur de nombreux soutiens.

Après Ronaldo, vendredi, c’est ainsi Zinedine Zidane qui est monté au créneau, dimanche, pour dire tout le bien qu’il pensait de son ancien joueur.

«En ce moment, il est sur un nuage. Moi, je lui donnerais le Ballon d’Or, a-t-il ainsi lancé au micro de Téléfoot. Oui ça commence à faire long [qu’un Français ne l’a pas gagné], et puis en même temps, on a un joueur qui mérite de gagner le Ballon d’Or. Karim le mérite.»

L’intéressé ne pense évidemment pas le contraire. Interrogé au micro du Canal+, dimanche, le Lyonnais a évoqué ses chances de victoire. «Ce serait parmi les nombreux rêves que j’ai depuis tout petit. Mes idoles que ce soit R9 ou Zizou sont venus au Real, je suis venu au Real. Ils ont gagné le Ballon d’or… Ce sont des petites choses auxquelles je repense, et aujourd’hui je ne suis plus très loin», a-t-il ainsi confié au micro d’Olivier Dacourt.

Mais le Français n’est évidemment pas le seul à croire en ses chances. Il en est de même de Robert Lewandowski, qui sait pouvoir s’appuyer sur ses statistiques uniques pour succéder à Lionel Messi au palmarès du Ballon d’or.

«La possibilité de gagner le Ballon d’Or signifie beaucoup pour moi, a-t-il récemment confié, ajoutant : J’ai gagné beaucoup de titres, j’ai marqué beaucoup de buts, cela signifierait beaucoup pour moi de le gagner, de gagner la Ligue des Champions, la Supercoupe, la Coupe du monde des Clubs, j’ai battu le record de Gerd Müller avec 41 buts en Bundesliga, c’était quelque chose d’impressionnant. Cela me rend très fier et heureux. Tout le monde a vu ce que j’ai fait et ce que je continue à faire.»